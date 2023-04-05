Подержанные детали можно будет использовать при ремонте по ОСАГО и каско

Подержанные детали можно будет использовать при ремонте по ОСАГО и каскоВласти выступили за создание индустрии по восстановлению б/у автозапчастей
Правительство поручило Минэку, Минфину и Минпромторгу рассмотреть возможность создания индустрии по восстановлению подержанных автозапчастей для их дальнейшего использования, в том числе в рамках ремонта автомобилей по ОСАГО и каско. Об этом говорится в письме вице-премьера Дениса Мантурова министру экономического развития Максиму Решетникову, министру финансов Антону Силуанову и замминистра промышленности и торговли Василию Осьмакову (документ есть у «Ведомостей»). Письмо доставлено адресатам в конце прошлой недели, рассказал собеседник, близкий к Минфину. Сейчас отрасли по ремонту автозапчастей в России не существует в принципе, не считая кустарных мастерских.
В феврале с инициативой создать индустрию для массового восстановления и использования б/у автозапчастей выступили в совместном письме (есть у «Ведомостей») на имя председателя правительства Михаила Мишустина главы четырех комитетов Госдумы – по финансовому рынку, аграрным вопросам, транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, строительству и ЖКХ. Глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков сообщил «Ведомостям», что в конце марта передал документ «лично в руки» Мишустину.
Проблема поднималась 4 апреля на совещании «ОСАГО: баланс интересов страховых организаций и владельцев транспортных средств» в Совете Федерации («Ведомости» следили за трансляцией). Представители Минфина и ЦБ не возражали против инициативы, хотя и с оговорками. «Понятно, что б/у тормозные колодки использоваться не могут, но фары – вполне», – заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, добавив, что ведомство будет ориентироваться на позицию Минтранса. Проблема использования таких запчастей очень волнует и Банк России, отметил и. о. директора департамента страхового рынка Илья Смирнов. Регулятор готов рассмотреть такой вариант, но после оценки влияния использования таких автозапчастей на безопасность дорожного движения, резюмировал Смирнов. Минпромторг готов проработать этот вопрос совместно с ЦБ, ответил ему замминистра Альберт Каримов.
Представитель Минпромторга сообщил, что вопрос восстановления бывших в употреблении компонентов затрагивается в Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации до 2035 года и требует детальной проработки, в том числе с точки зрения стандартизации и сертификации такой деятельности, а также влияния использования таких компонентов на безопасность эксплуатации транспортных средств. Обращение Госдумы прорабатывается совместно с отраслевым сообществом, уточнил он.
В чем проблема
В прошлом году из-за спецоперации и остановки выпуска всех иномарок в стране, кроме китайских, автомобильная отрасль столкнулась с нехваткой запчастей. Чаще всего при ремонте после аварии меняют задний и передний бампер (12,8 и 7,1% ремонтов соответственно), следует из данных Российского союза автостраховщиков (РСА). К часто ремонтируемым также относятся двери, крышки капота и багажника, бамперы, зеркала, крылья и световые приборы (фары, фонари). Они не самые дорогие, но их стоимость составляет около 70% от страховой выплаты и использование восстановленных подобных автодеталей беспокоит страховщиков в первую очередь, рассказал «Ведомостям» президент РСА Евгений Уфимцев.
Отдельная отрасль
Хотя в России нет заводов по ремонту запчастей, эта практика распространена за рубежом – в США, Евросоюзе, КНР, Турции и ЮАР. За границей государства субсидируют эту промышленность как «циркулярную экономику». Объем восстановленных компонентов для ремонта автомобилей в этих странах составляет до 50% рынка. Для потребителя такие запчасти могут быть до 2 раз дешевле. При восстановлении автодеталей экономится до 60% энергии, до 70% металла, вредное воздействие на окружающую среду снижается до 80%. Автопроизводители при этом могут экономить на гарантийных ремонтах, а транспортные компании сократят эксплуатационные расходы.
Нехватка запчастей вызвала снижение доли ремонтов автомобилей по ОСАГО в конце 2022 г. до 5%. Из-за роста денежного возмещения к декабрю средняя выплата по ОСАГО достигла примерно 91 000 руб., что на 23% больше, чем в декабре 2021 г. В сегменте легковых автомобилей рост составил 17%.
Сложности со своевременным ремонтом из-за отсутствия деталей могут нарушить работу миллиона грузовых автомобилей и почти миллиона автобусов, говорит Уфимцев. Проблему может решить создание индустрии по промышленному восстановлению отработанных компонентов, отметил Уфимцев. Это может частично решить проблему отсутствия автозапчастей для рынка, так как долгая доставка новых деталей зачастую не позволяет уложиться в срок урегулирования по ОСАГО, добавляет заместитель гендиректора «РЕСО-гарантии» Игорь Иванов.
Решение властей
Для создания нового института потребуется принять законопроекты о порядке утилизации транспорта с повторным использованием комплектующих, говорится в письме депутатов на имя Мишустина. Также предлагается обязать восстанавливать автодетали российских и иностранных автопроизводителей на территории России.
Сделать для этого нужно следующее: сформировать требования к предприятиям по восстановлению комплектующих, ввести правила маркировки, обязать изготовителей авто раскрывать сервисную и техническую документацию, привлекать к ремонту б/у деталей малый и средний бизнес, предусмотрев для них экономические и налоговые льготы, а также ввести таможенную защиту для внутренних производителей от внешнего рынка по локальным артикулам. Необходимо законодательно исключить претензии правообладателей по сохранению оригинальных кодов восстанавливаемых деталей, говорится в документе депутатов. Также в Госдуме предлагают создать центр, который объединит восстановителей б/у запчастей и станции техобслуживания.
Рынок заинтересован
Страховщики идею оценивают положительно. Необходимо определить перечень запчастей, допустимых к восстановлению (они должны быть без потери качества после ремонта и без ущерба безопасности эксплуатации ТС), а также перечень узлов/элементов, в которых такой ремонт недопустим, говорит представитель ВСК. Важно обеспечить надлежащее качество ремонта и проработать вопрос ценообразования, заключил он. Восстанавливать можно только те детали, которые в результате ремонта могут быть пригодными для безопасной эксплуатации автомобиля, согласен Иванов: капоты, крылья, бамперы, двери, если они правильно отремонтированы и установлены.
Закон об ОСАГО сегодня не запрещает ремонт восстановленными запчастями, это возможно по соглашению с автовладельцем, напомнил представитель РСА. Необходимость доплаты зависит от конкретной ситуации. Но закон не предусматривает, что такой порядок урегулирования страхового случая может быть согласован уже на этапе заключения договора страхования.
Инициатива важна и в контексте неоригинальных автозапчастей, подчеркнул заместитель гендиректора по внешним связям «Ингосстраха» Илья Соломатин. Например, завод в городе N делал стекла для автопроизводителя Toyota, стекло с маркировкой стоит условные 100 руб., без штампа – 70 руб. Рынок заинтересован в том, чтобы задействовать остаток производительности таких заводов и обслуживать автомарки, которые покинули российский рынок и утратили гарантию от производителя.
Если вариант с б/у или неоригинальной запчастью, например, не устроит клиента, страховщик может ждать оригинальную запчасть, считает Соломатин. Но поставка займет непредсказуемое время, а на итоговую стоимость влияет то, как долго будет формироваться контейнер из аналогичных запчастей для поставки, и скачки курсов валют, пояснил он. Если клиент категорически не согласен на такой ремонт авто или у страховой компании нет возможности обеспечить ремонт в установленный законом срок, то клиент получает возмещение в денежной форме, добавляет Иванов.
Давать оценки того, насколько нововведение позволит снизить рост страховых выплат по ОСАГО, пока преждевременно, сообщил представитель РСА. Пока непонятна конечная стоимость и разница в цене деталей – это можно будет оценить только через полгода после выхода на рынок новых запчастей, считает член правления СК «Росгосстрах» Денис Макаров.