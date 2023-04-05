Подержанные детали можно будет использовать при ремонте по ОСАГО и каско

Отдельная отрасль

Хотя в России нет заводов по ремонту запчастей, эта практика распространена за рубежом – в США, Евросоюзе, КНР, Турции и ЮАР. За границей государства субсидируют эту промышленность как «циркулярную экономику». Объем восстановленных компонентов для ремонта автомобилей в этих странах составляет до 50% рынка. Для потребителя такие запчасти могут быть до 2 раз дешевле. При восстановлении автодеталей экономится до 60% энергии, до 70% металла, вредное воздействие на окружающую среду снижается до 80%. Автопроизводители при этом могут экономить на гарантийных ремонтах, а транспортные компании сократят эксплуатационные расходы.