Банки столкнулись с дефицитом юаней

Банки столкнулись с дефицитом юанейЕсли он продолжится, рубль будет слабеть к китайской валюте
4 апреля банки впервые купили у ЦБ сразу 2,8 млрд юаней за 31,8 млрд руб. с помощью валютного свопа (сделка по обмену одного актива на другой, предусматривающая обратную операцию через определенное время), следует из данных регулятора. Банк России запустил этот инструмент, предполагающий продажу юаней за рубли, в январе, но до последнего момента он не пользовался спросом. Лимит на данный момент установлен на уровне в 10 млрд юаней. Стоимость привлечения юаня на сутки 4 апреля составила 3,6% в годовом выражении, с помощью рублевого свопа – 6,5%.
Впервые у банков возник спрос на инструмент ЦБ 24 марта, но тогда они приобрели всего 4,8 млн юаней за 53,4 млн руб. После этого валютным свопом пользовались еще четыре раза, но 30, 31 марта и 3 апреля объемы сделок не достигали даже 1 млрд юаней и составили 710 млн, 1,5 млн и 738 млн юаней, соответственно.
Торговля юанем на Мосбирже в марте 2023 г. достигла рекордных 2 трлн руб. Это в 74 раза больше, чем в начале 2022 г., когда валютные торги были на уровне 27 млрд руб. С начала марта юань укрепился к рублю на 5,5% (60 коп.), достигнув к концу торгов 4 апреля 11,5 руб. Китайская валюта второй месяц подряд продолжает обгонять доллар и евро, обороты которых в марте составили 1,69 трлн и 1,26 трлн руб. соответственно, подсчитали «Ведомости» по данным Мосбиржи.
У банков появился высокий спрос на юани, предполагает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. Поэтому, по его мнению, они готовы привлекать валюту под любые ставки друг у друга и у ЦБ. В прошлом году такое случалось чаще, когда только «расторговывали» юань, напомнил эксперт, но сейчас эта картина не типична. Юань весьма ликвиден и проблем с его привлечением незаметно, отметил он.
Аналитики Telegram-канала «Мои инвестиции» обращают внимание, что юаневая ликвидность начала «планомерное истощение» после 20 марта. Рынок уже сталкивался с отрицательными ставками по свопам в долларе и евро из-за дефицита этих валют на спотовом рынке – теперь ему не хватает и юаневой ликвидности.
Последний раз дефицит юаневой ликвидности длился несколько недель в начале года. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев связывал его с быстрым развитием прямых расчетов в нацвалютах между российскими и китайскими компаниями, а также крупными платежами в юанях. Рынок также получил новый импульс после того, как Минфин в январе возобновил продажи юаней из резервов в рамках обновленного бюджетного правила. Потребности бизнеса опережают развитие финансовой инфраструктуры, пояснял Васильев.
5 апреля Минфин объявил о сокращении продажи юаней в рамках бюджетного правила почти на 40%: с 7 апреля по 5 мая ведомство продаст китайской валюты на 74,6 млрд руб. (3,7 млрд руб. в сутки), тогда как в марте общие продажи составили 119,8 млрд руб. (5,4 млрд руб.).
Если дефицит юаней продолжится, например, в результате устойчиво высокого спроса, то доходности юаневых инструментах повысятся, а их цены упадут, говорит старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин. Если рыночные агенты не смогут привлечь достаточно финансирования, им придется выйти на спот-рынок и покупать юани там, чтобы профинансировать клиентские юаневые операции, пишут аналитики «Моих инвестиций». По их мнению, это приведет к ослаблению рубля. Также рост стоимости юаневого фондирования может негативно отразиться на рынке юаневых облигаций.