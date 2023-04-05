Банки столкнулись с дефицитом юаней

У банков появился высокий спрос на юани, предполагает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. Поэтому, по его мнению, они готовы привлекать валюту под любые ставки друг у друга и у ЦБ. В прошлом году такое случалось чаще, когда только «расторговывали» юань, напомнил эксперт, но сейчас эта картина не типична. Юань весьма ликвиден и проблем с его привлечением незаметно, отметил он.