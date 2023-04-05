ЦБ в пословицах описал ситуацию с глобальными расчетами

Но для правильной организации международных корреспондентских отношений и выхода на этот рынок банки должны быть к этому готовы, отметил Ковригин. Он привел в пример обращения отдельных небольших банков с базовой лицензией, которые направили запросы на сотрудничество в 50 зарубежных банков-корреспондентов, но не получили ответ. Поэтому четвертая пословица Ковригина – «бери всегда ношу по себе, чтоб не кряхтеть при ходьбе» – как раз описывает, что у банков должны быть компетенции в плане технологий, понимания особенностей работы контрагент и владения разными иностранными языками. «Если кредитные организации рассматривают всерьез сферу международных расчетов как ту, куда надо инвестировать и куда надо двигаться, то в это надо вкладываться, это не дешевая история», – отметил Ковригин.