ЦБ в пословицах описал ситуацию с глобальными расчетами

ЦБ в пословицах описал ситуацию с глобальными расчетамиБизнес «протоптал разные тропки» к финансовым и торговым партнерам
Основными чертами внешнеторговых расчетов в условиях санкций становятся построение точечных корреспондентских отношений между отдельными банками, платежи в дружественных валютах и наращивание компетенций по организации такого взаимодействия. Об этом в пословицах рассказал директор департамента организации международных расчетов Банка России Михаил Ковригин на съезде Ассоциации российских банков.
Первая пословица – «что о том говорить, чего нельзя воротить», по словам Ковригина, говорит об изменившемся мире. «Поэтому расчеты с дружественными странами в национальных валютах — это ровно то направление, которое на самом деле является магистральным», – отметил он.
Пословица «где скоком, где лётом, где бочком, а где ползком» отражает, что все становится очень индивидуально и сильно зависит от того, как в этом направлении сейчас работают отдельные экспортеры, импортеры и банки, пояснил Ковригин. Самому ЦБ «оркестрировать» этот процесс крайне сложно, но бизнес за последний год «в хорошем смысле протоптал разные тропки» к финансовым и торговым партнерам, отметил он.
ЦБ уже отмечает здоровую конкуренцию в сфере платежей. «Банки начинают немножко друг с другом толкаться локтями и конкурировать. И стоимость этих маршрутов и осуществления платежей будут снижаться, когда все большее число провайдеров будут на этих направлениях работать», – сказал представитель регулятора.
Третья пословица Ковригина – «великие возможности приходят ко всем, но многие даже не знают, что встретились с ними». С учетом того, как расширяются санкционные контуры, конкурентное поле выглядит новым, поэтому возможности есть у многих, пояснил Ковригин. «Компетенции российских банков по организации зарубежных расчетов, которые раньше воспринимались как само собой разумеющееся, являются теперь важным конкурентным преимуществом», – пояснил он.
Но для правильной организации международных корреспондентских отношений и выхода на этот рынок банки должны быть к этому готовы, отметил Ковригин. Он привел в пример обращения отдельных небольших банков с базовой лицензией, которые направили запросы на сотрудничество в 50 зарубежных банков-корреспондентов, но не получили ответ. Поэтому четвертая пословица Ковригина – «бери всегда ношу по себе, чтоб не кряхтеть при ходьбе» – как раз описывает, что у банков должны быть компетенции в плане технологий, понимания особенностей работы контрагент и владения разными иностранными языками. «Если кредитные организации рассматривают всерьез сферу международных расчетов как ту, куда надо инвестировать и куда надо двигаться, то в это надо вкладываться, это не дешевая история», – отметил Ковригин.
Корреспондентские отношения остаются основой работы трансграничных расчетов: «ничего там нового не придумано», напомнил представитель ЦБ. Поэтому чем больше российских банков с большим числом зарубежных банков в самых разных юрисдикциях наладят хорошие, устойчивые корреспондентские отношения, тем будет лучше для России, экономики, бизнеса и финансовой системы.
Также Ковригин рекомендовал обратить внимание на «дочки» иностранных банков в России: «Если есть дочерний банк из какой-то страны, то, как правило, [у него] есть какой-то корсчет».
Отдельно представитель регулятора коснулся вопроса обмена финансовыми сообщениями, отметив, что есть разные технологии помимо SWIFT, в том числе СПФС самого Банка России и более частные истории. Поэтому при построении отношений с зарубежными партнерами обязательно должен подниматься этот вопрос, отметил Ковригин.
СПФС является аналогом SWIFT. Ее создали в 2014 г. после того, как в связи с присоединением Крыма был впервые поднят вопрос об отключении России от международной системы. К СПФС подключились 440 участников, в том числе больше 100 нерезидентов из 12 стран.
По мере приближения туристического сезона еще один из насущных вопросов — как гражданам рассчитываться за рубежом. По словам Ковригина, «у нас по разным направлениям в этом плане успехи разные», но во многом они зависят от переговорной позиции партнеров. Например, в середине марта на табло ряда банкоматов в столице Кубы Гаване стала отображаться эмблема российской платежной системы «Мир», а также появилась возможность снять средства с рублевого счета в кубинских песо, писали ТАСС и «РИА Новости».
Ограничения против банковской системы России страны Запада начали вводить в конце февраля 2022 г. В течение года санкционные списки неоднократно расширяли. В итоге под ограничения попало больше половины кредитных организаций России: «более 80% всех активов российского банковского сектора», отмечается в сообщении минфина США. Под самыми жесткими санкциями уже находятся Сбербанк, ВТБ, «ФК Открытие», Совкомбанк, Альфа-банк, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк и проч. В течение 2022 г. десять российских банков, в том числе крупнейшие, были отключены от SWIFT: они не могут совершать переводы в долларах и евро.
В марте из России ушли Visa и MasterCard. Транзакции по их картам перестали быть доступны за пределами России. При этом на работу банковских карт внутри страны это никак не повлияло – все транзакции обрабатывает НСПК.