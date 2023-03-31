Центробанк: около четверти жителей России имеют долги

«Прежде всего мы видим, что высокая долговая нагрузка домохозяйств смещена в сторону низкодоходную группу. Это домохозяйства, в доходах которых высокую долю занимают трансферты, а в расходах — траты на продукты питания и ЖКХ. Эти домохозяйства почти не имеют сбережений, которые могли бы служить подушкой безопасности в случае сокращения их доходов», — отметила первый зампред Банка России Ксения Юдаева.