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Финансы

Центробанк: около четверти жителей России имеют долги

Ведомости

В 2022 г. доля российских домохозяйств, у которых есть долги, составила 23,1%. Об этом говорится в материалах всероссийского обследования домохозяйств по потребительским финансам Банка России. 

Центробанк проводил исследование в середине прошлого года, в основном с апреля по август 2022 г. Опрос проходил в 38 городах, в ходе него на вопросы анкеты ответили более 6000 домохозяйств и свыше 12 000 россиян. 

Медианная сумма долга по всем типам задолженности составила 140 000 руб., следует из данных ЦБ. Отмечается, что наибольшая доля домохозяйств имеет долги по потребительским кредитам — 10,5%. Медианная сумма долга по ним составляет 100 000 руб. 

Еще 6,4% россиян имеют задолженности по кредитным картам (медианная сумма долга — 30 000 руб.). Также 5,3% домохозяйств в РФ являются должниками по ипотеке, медианная сумма долга по ней составляет 973 900 руб. Кроме того, 4,6% россиян должны частным лицам (9000 руб.), еще 4% семей имеют долги по автокредитам (227 600 руб.) и только 0,6% по микрозаймам (25 000 руб.). 

«Прежде всего мы видим, что высокая долговая нагрузка домохозяйств смещена в сторону низкодоходную группу. Это домохозяйства, в доходах которых высокую долю занимают трансферты, а в расходах — траты на продукты питания и ЖКХ. Эти домохозяйства почти не имеют сбережений, которые могли бы служить подушкой безопасности в случае сокращения их доходов», — отметила первый зампред Банка России Ксения Юдаева. 

Аналогичное исследование ранее каждые два года проводил Минфин при участии Всемирного банка, в предыдущий раз — в 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных