ВТО ожидает замедления роста мировой торговли до 1,7% в этом году

В декабре 2022 г. председатель Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что ЦБ по-прежнему видит «риски более существенного охлаждения мировой экономики», чем заложено в базовом сценарии. По оценке ЦБ, в 2023 г. динамика ВВП страны будет в диапазоне от минус 1% до плюс 1%. При этом Минэкономразвития считает, что по итогам 2023 г. ВВП России снизится на 0,8%, в 2024 г. ожидается, что рост российской экономики составит 2,6%.