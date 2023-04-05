ВТО ожидает замедления роста мировой торговли до 1,7% в этом году
Всемирная торговая организация (ВТО) повысила прогноз по темпам роста мировой торговли в этом году с 1% до 1,7%, сообщила пресс-служба организации. В 2022 г. международная торговля выросла на 2,7%.
Аналитики ВТО в отчете «Перспективы мировой торговли и статистика» объяснили повышение оценки с 1% в октябре прошлого года ослаблением коронавирусных ограничений в Китае, что высвободит, как ожидается, неудовлетворенный потребительский спрос в стране, «подстегнув» международную торговлю.
«Торговля продолжает оставаться фактором устойчивости мировой экономики, но в 2023 г. она останется под давлением внешних факторов. Это делает еще более важным для правительств избегать фрагментации торговли и воздерживаться от создания барьеров для нее», – прокомментировала прогноз гендиректор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала.
В долгосрочной перспективе способствовать экономическому росту и повышению уровня жизни будут инвестиции в многостороннее торговое сотрудничество, считает она.
Как отметил главный экономист ВТО Ральф Осса, повышение процентных ставок центробанками развитых стран выявило недостатки банковских систем, которые, если их не устранить, могут привести к более масштабной финансовой нестабильности.
По итогам 2022 г. рост мировой торговли оказался слабее октябрьского прогноза (3,5%) и составил 2,7%. Это произошло из-за более резкого, чем ожидалось, спада в IV квартале на фоне повышения цен на сырье, ужесточение денежно-кредитной политики в ответ на инфляцию, а также влияние локальных вспышек COVID-19 на производство и торговлю в Китае.
Рост реального мирового ВВП в 2023 г. аналитики ожидают на уровне 2,4%. Прогнозы по росту как торговли, так и производства оказались ниже средних показателей за последние 12 лет, отметили в ВТО.
В 2024 г. рост объемов мировой торговли должен восстановиться до 3,2%, но аналитики предупреждают о рисках, которые могут этому помешать. В их число входят геополитическая напряженность, перебои с поставками продовольствия, а также непредвиденные последствия ужесточения денежно-кредитной политики.
В декабре 2022 г. председатель Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что ЦБ по-прежнему видит «риски более существенного охлаждения мировой экономики», чем заложено в базовом сценарии. По оценке ЦБ, в 2023 г. динамика ВВП страны будет в диапазоне от минус 1% до плюс 1%. При этом Минэкономразвития считает, что по итогам 2023 г. ВВП России снизится на 0,8%, в 2024 г. ожидается, что рост российской экономики составит 2,6%.
В конце марта Всемирный банк представил доклад, в котором говорится, что к 2030 г. темпы роста мировой экономики сократятся до минимальных значений за 30 лет. В организации заявили, что экономику ждет «потерянное десятилетие». Там ожидают, что средний потенциальный рост ВВП упадет примерно на треть по сравнению с темпами, которые преобладали в первом десятилетии нынешнего века, — до 2,2% в год.