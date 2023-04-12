Герман Греф назвал пять технологий для достижения первенства в мире

Но в развитии ИИ есть риск создания «закрытого клуба» развитых государств по аналогии с ядерным, предупредил Греф. Поэтому России нужно «прикладывать все свои усилия для того, чтобы быть членом этого круга: США и Китай поставили все на кон в гонке за первенство в ИИ». Уже сейчас необходимо учить детей трем вещам, полагает Греф: как работает ИИ, в чем разница между ИИ и человеком, как нужно работать с этой технологией, чтобы усиливать собственные возможности.