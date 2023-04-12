Герман Греф назвал пять технологий для достижения первенства в мире

Герман Греф назвал пять технологий для достижения первенства в миреВажно не допустить появления «закрытого клуба» развитых стран, сказал он в Совете Федерации
Предправления Сбербанка Герман Греф назвал пять наиболее перспективных и важных, по его мнению, технологий в достижении «первенства и преобразовании мира»: блокчейн, искусственный интеллект (ИИ), высокоскоростной интернет 6G, суперкомпьютеры и облачные вычисления. Об этом Греф заявил, выступая на заседании в Совете Федерации 12 апреля.
Технология блокчейн за последние 7-8 лет подверглась серьезной модернизации в своем развитии. Она была не очень удобной в применении, но сейчас, с соединением ИИ, ее можно применять для огромного количества возможностей как на уровне государств, так и на уровне граждан, сказал Греф. Отдельно он отметил, что криптовалюты, с которыми обычно связывают блокчейн, всего лишь ее побочный эффект.
«В ближайшие 10 лет технология блокчейн будет очень быстро расти и иметь огромное влияние на развитие экономики в целом. Токенизация и цифровизация ресурсов, их хранение на технологии блокчейн может составить до 10% мирового ВВП к 2030 г.», – прогнозирует глава Сбербанка.
Вторая технология, по словам Грефа, – это высокоскоростной интернет 6G: целый ряд инноваций невозможно будет реализовать применить без его внедрения. Для сравнения возможностей высокотехнологичных сетей передачи данных Греф рассказал, что 5G в секунду позволяет скачивать один фильм, тогда как 6G – 300 фильмов. В будущем с помощью технологии 6G можно будет совершать удаленные виртуальные операции с помощью роботов, поставку данных для управления беспилотников в самом широком спектре (летательные аппараты, сельхозмашины, городские автомобили и др.), перечислил Греф.
Глава Сбербанка отметил, что Китай уже преступил к активному эксперименту с сетями 6G. Поэтому России тоже надо не отставать,так как в зависимости от инфраструктуры будет решаться вопрос применимости других технологий.
Проблемы 5G
В России с развертыванием сетей связи 5G возникли проблемы – так называемый «золотой» частотный диапазон 5G (3,4-3,8 ГГц.) применяется для строительства сетей пятого поколения в других странах мира, но в России он отдан под нужды силовых структур. К тому же после начала спецоперации с российского рынка ушли основные поставщики телеком-оборудования Nokia и Ericsson. В июне «Ростех» предложил новую версию «дорожной карты» развития сетей 5G, в которой фокус делается не на 5G, а на предыдущем поколении связи — LTE.
Следующий пункт – это облачные вычисления. Автономные источники уже не в состоянии обработать высокопроизводительные вычисления для управления сложными комплексными системами, отметил Греф. По его словам, в мире уже произошла «облачная революция».
Четвертой важной технологией Греф назвал суперкомпьютеры, чья мощность за 5 лет взлетела в 12 раз: именно на этом поприще скопились главные конкурентные преимущества стран. Те, кто не получит доступ к суперкомпьютерам и мощностям, будут отставать в техническом прогрессе, полагает Греф.
Поэтому сегодня российское правительство сконцентрировалось на воссоздании и развитии собственного микроэлектронного кластера, констатировал он. У Сбербанка есть два суперкомпьютера – Christofari (2019 г.) и Christofari Neo (2021 г.) на технологиях Nvidia, которая официально прекратила работать в России год назад.
Последняя значимая технология – ИИ, который становится доступен почти каждому человеку. Раньше все думали, что искусственный интеллект в первую очередь заменит самые рутинные профессии, такие как бухгалтер или водитель. Но за последние два года ситуация радикально изменилась, отметил Греф: уже сейчас ChatGPT в состоянии писать код на таком сложном языке программирования как Python.
Также без ИИ сегодня практически невозможно заниматься наукой: за всю историю человечеству удалось раскрыть структуры менее 1% белков в мире, но с помощью нейросети Alpha Fold 2 буквально за один год ученые смогли расшифровать все существующие белки и совершить прорыв в исследованиях, сказал Греф.
Но в развитии ИИ есть риск создания «закрытого клуба» развитых государств по аналогии с ядерным, предупредил Греф. Поэтому России нужно «прикладывать все свои усилия для того, чтобы быть членом этого круга: США и Китай поставили все на кон в гонке за первенство в ИИ». Уже сейчас необходимо учить детей трем вещам, полагает Греф: как работает ИИ, в чем разница между ИИ и человеком, как нужно работать с этой технологией, чтобы усиливать собственные возможности.
Также важны, по его мнению, квантовые технологии и робототехника.
Правительство России в последние годы также уделяет огромное внимание развитию ИИ, напомнил глава Сбербанка: от этого зависит конкурентоспособность страны в будущем. По подсчетам Сбербанка, ИИ может дать 1-2 п.п. экономическому росту в стране.
В ноябре 2019 г. президент Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 г. В документе отмечалось, что Россия обладает существенным потенциалом для того, чтобы стать одним из международных лидеров в развитии и использовании данной технологии.