Китай озаботился угрозами со стороны сервисов наподобие ChatGPT после презентации местных аналогов

Новые правила CAC вынесены для общественного обсуждения до 10 мая 2023 г. В преамбуле отмечается, что документ призван содействовать «здоровому развитию и стандартизированному применению» генеративного ИИ. Утверждается, что Китай готов к международному сотрудничеству в области генеративного ИИ и поддерживает независимое создание таких алгоритмов. При этом они, по мнению регулятора, не должны представлять угрозу безопасности страны и противоречить идеологии КНР. «Контент, создаваемый генеративным ИИ, должен отражать основные ценности социализма и не должен призывать к подрыву государственной власти, свержению социалистического строя, подстрекательству к расколу страны, подрыву национального единства», – говорится в тексте документа. Под возможный запрет подпадает также пропаганда с применением сервисов генеративного ИИ терроризма, экстремизма и ксенофобии, порнография, информация, нарушающая экономический и социальный порядок в КНР, а также раскрывающая личные данные и коммерческую тайну.