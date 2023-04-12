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Китай озаботился угрозами со стороны сервисов наподобие ChatGPT после презентации местных аналогов

Иностранный ИИ рассматривается в Пекине как угроза нацбезопасности
Владимир Кулагин Анна Устинова
Власти Китая хотят добиться того, чтобы контент, который генерируют ChatGPT и его аналоги, был «правдивым и точным» / Максим Стулов / Ведомости

Управление по вопросам киберпространства КНР (CAC) опубликовало 11 апреля проект мер по регулированию сервисов генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Самая известная подобная система – чат-бот ChatGPT, разработанный американской компанией OpenAI. 10 апреля Ассоциация платежной и клиринговой индустрии Китая опубликовала предостережение: использование сервисов вроде ChatGPT несет риски трансграничной утечки данных.

Новые правила CAC вынесены для общественного обсуждения до 10 мая 2023 г. В преамбуле отмечается, что документ призван содействовать «здоровому развитию и стандартизированному применению» генеративного ИИ. Утверждается, что Китай готов к международному сотрудничеству в области генеративного ИИ и поддерживает независимое создание таких алгоритмов. При этом они, по мнению регулятора, не должны представлять угрозу безопасности страны и противоречить идеологии КНР. «Контент, создаваемый генеративным ИИ, должен отражать основные ценности социализма и не должен призывать к подрыву государственной власти, свержению социалистического строя, подстрекательству к расколу страны, подрыву национального единства», – говорится в тексте документа. Под возможный запрет подпадает также пропаганда с применением сервисов генеративного ИИ терроризма, экстремизма и ксенофобии, порнография, информация, нарушающая экономический и социальный порядок в КНР, а также раскрывающая личные данные и коммерческую тайну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных