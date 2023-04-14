Платежи в пользу нелегальных азартных игр резко выросли в 2022 году

Как кризис прошли букмекеры

Отсутствие российских спортсменов и команд на многих международных соревнованиях является проблемой для всего российского спорта и букмекерского бизнеса в целом, говорит гендиректор «Фонбета» Сергей Анохин. По его словам, в 2022 г. значительно сократилась линия спортивных событий, в которых на победу отечественных спортсменов любили делать ставки многие российские болельщики. Что касается ведения бизнеса и сложностей из-за введенных ограничений и прекращения работы западных компаний, то, по словам Анохина, весь софт разработан внутри компании, а локализация близка к 100% . Дата-центры и серверы по хранению данных также находятся в России, заверил он.