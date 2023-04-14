Платежи в пользу нелегальных азартных игр резко выросли в 2022 году

Платежи в пользу нелегальных азартных игр резко выросли в 2022 годуГосорганы и участники платежного рынка должны совместно бороться с незаконными казино, считают в ЦБ
За последний год в России выросли масштабы платежей в пользу незаконных организаторов азартных игр, заявила предправления небанковской кредитной организации «Мобильная карта» Елена Шейкина во время выступления на конференции Ассоциации банков России. И улучшения ситуации не происходит, констатировала она, не уточнив конкретных цифр. В сентябре 2021 г. «Мобильная карта» стала единым центром учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов (Единый ЦИПУС).
«С начала спецоперации мы отметили, что платежи в пользу незаконных организаторов участились – р2р-эквайринг (переводы между физлицами. – «Ведомости») процветает, каких-то улучшений мы не наблюдаем», – сказала Шейкина. Она связала это с тем, что у Роскомнадзора сейчас меньше возможностей блокировать в магазинах AppStore и Google Play приложения нелегальных азартных игр. К тому же, добавила Шейкина, у ведомства есть более важные вопросы. Представитель Роскомнадзора перенаправил вопросы в ЦБ.
ВТБ не наблюдает существенного роста денежных переводов по данной тематике за последние месяцы, сказал представитель банка.
Сведениями о финансовом обороте рынка незаконных организаторов азартных игр единый ЦУПИС не располагает, пояснил «Ведомостям» позднее представитель «Мобильной карты». Но он наблюдает различные тенденции и схемы, которые используются для переводов в пользу таких организаторов (например, запрещенный в России 1xbet), а также различные приложения в сторах и сайты-зеркала в поисковиках.
Возможные решения
В качестве инструмента борьбы с такими переводами Шейкина предложила использовать механизм по выявлению операций без согласия клиента, который организован на базе ФинЦЕРТа Банка России. Через него уполномоченное ведомство сможет направлять в кредитные организации информацию о выявленном незаконном организаторе азартных игр или его посреднике, передавать необходимые критерии для идентификации такого клиента с последующим приостановлением или блокировкой платежного средства, пояснил представитель «Мобильной карты».
Госорганы принимают участие в предоставлении различных инструментов и механизмов, которые препятствуют незаконным игрокам и их деятельности, но и сами участники платежного процесса должны, со своей стороны, препятствовать нелегальной деятельности, отметила в ответ на это директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. По ее словам, совместная активность должна способствовать повышению прозрачности на рынке и препятствовать незаконным операциям. «Вы являетесь фактически агентом 115 закона (о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма), и у вас есть все права препятствовать этой деятельности», – прокомментировала Бакина.
Также, по словам Шейкиной, в конце 2022 г. был создан рабочий комитет при наблюдательном совете «Единого регуляторе азартных игр», в состав которого вошли представители Минфина, Минцифры, ЦБ, Роскомнадзора, ФНС и Ассоциации банков России. Основной задачей этого комитета является совершенствование механизма по выявлению и ограничению операций в пользу незаконных организаторов азартных игр.
Рабочая группа сейчас вырабатывает межведомственные технические решения, которые помогут банкам начать исполнять принятые ранее законы, уточнил «Ведомостям» вице-президент ассоциации Алексей Войлуков. Сейчас только определяются такие решения – пока не ясно, будут ли они централизованы, например, через ЦБ или по отдельности каждым ведомством, пояснил он.
Представитель Минцифры перенаправил вопросы в Минфин и ФНС. «Ведомости» направили запросы в ЦБ, ФНС, Росфинмониторинг и топ-30 банков.
Как ЦБ боролся с нелегалами
С 2007 г. в России запрещена деятельность онлайн-лотерей и прочих азартных игр в интернете, а с 2018 г. – переводы средств в пользу нелегальных организаторов таких сервисов. Исключение составляет работа букмекеров и тотализаторов, заключивших договор с единым ЦУПИСом, который ведет учет и перевод денежных средств от игроков, обработку этих платежей. Также единый центр удерживает целевые отчисления на поддержку отечественного спорта. Например, в 2022 г. «Мобильная карта» перечислила 12,3 млрд руб.
Как кризис прошли букмекеры
Отсутствие российских спортсменов и команд на многих международных соревнованиях является проблемой для всего российского спорта и букмекерского бизнеса в целом, говорит гендиректор «Фонбета» Сергей Анохин. По его словам, в 2022 г. значительно сократилась линия спортивных событий, в которых на победу отечественных спортсменов любили делать ставки многие российские болельщики. Что касается ведения бизнеса и сложностей из-за введенных ограничений и прекращения работы западных компаний, то, по словам Анохина, весь софт разработан внутри компании, а локализация близка к 100% . Дата-центры и серверы по хранению данных также находятся в России, заверил он.
В 2020 г. Банк России начал бороться с платежами в адрес онлайн-казино и других нелегальных игорных заведений: регулятор отобрал лицензии у банков «Финтех» и «Онего» на основании проведения «непрозрачных операций в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов». По этим же причинам в 2021 г. ЦБ отозвал лицензии у «ФРИ банка», банков «Современные стандарты бизнеса» и «Платина», а также у небанковских кредитных организаций «Русское финансовое общество», «Сетевая расчетная палата», Красноярский краевой расчетный центр, «Премиум» и расчетных организаций РИБ и «Нарат».
Досталось и платежным сервисам. В конце 2020 г. ЦБ запретил Qiwi осуществлять переводы в адрес иностранных интернет-магазинов, за которыми могли скрываться онлайн-казино, и оштрафовал «Киви банк» на 11 млн руб. В начале 2021 г. такое же ограничение получил сервис электронных платежей «ЮMoney» (запрет сняли к июлю 2021 г.).
Нелегальный бизнес использует банковские карты или электронные кошельки, зачастую оформленные на подставных лиц, описывал в сентябре 2021 г. ЦБ схему для приема платежей в адрес онлайн-казино, организаторов финансовых пирамид, форекс-дилеров и криптовалютных обменников. Также регулятор обязал банки, предоставляющие онлайн-сервисы по переводу денежных средств для физлиц, обращать внимание на цифровой отпечаток устройства, применять дополнительные меры аутентификации пользователей, не допускать роботизированного заполнения платежных инструкций и проч.
У Роскомнадзора есть черный список запрещенных доменных имен, куда также вносятся данные об онлайн-казино, нелегальных тотализаторах и организаторах азартных игр.