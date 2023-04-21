Сбербанк готов досрочно заплатить разовый налог

Сбербанк готов досрочно заплатить разовый налогЗа счет этого банк рассчитывает снизить сумму выплаты до 10 млрд рублей
Сбербанк готов досрочно выплатить 10 млрд руб. в качестве разового сбора в бюджет со сверхприбыли (windfall tax) за 2021-2022 гг., сообщил журналистам председатель правления госбанка Герман Греф на пресс-конференции по итогам годового общего собрания акционеров.
«Если закон останется в том виде, в котором он внесен, то наша выплата будет около 10 млрд. руб. Я думаю, что мы воспользуемся этой возможностью досрочной оплаты, которая там предусмотрена, тем самым снизим объем выплаты», – заявил Греф.
Текущая версия законопроекта предусматривает, что положения о сборе вступят в силу с 1 января 2024 г., базовая ставка будет 10% от превышения прибыли за 2021-2022 гг. над аналогичным показателем за 2018-2019 гг. Но при этом предусмотрен налоговый вычет в размере суммы безвозмездно перечисленных в федеральный бюджет с 1 октября по 30 ноября 2023 г. средств, умноженной на два. Таким образом, заплатить сбор в 2023 году бизнес сможет по ставке 5%.
В марте глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что бизнес готов заплатить разовый сбор в бюджет досрочно, но хотел бы в этом случае рассчитывать на скидку. Ранее министр финансов Антон Силуанов отмечал, что ведомство рассчитывает пополнить бюджет на 300 млрд руб. за счет дополнительных сборов с компаний из прибыли за финансово успешные 2021-2022 г. «Тот прирост, который был получен, — в основном это конъюнктурные доходы. Частью прироста бизнес готов поделиться с государством», — отметил министр.
Ранее акционеры «Сбера» одобрили размер дивидендов за 2022 г. в размере 25 руб. на акцию, что является рекордной суммой за всю историю компании. По словам Антона Силуанова (который также является председателя набсовета Сбербанка), такой объем выплат говорит о том, что у банка есть большой запас прочности. Банк заботится о своих акционерах, а результаты работы текущего года подтверждают правильность этого решения, добавил он. Герман Греф в ходе пресс-конференции допустил, что рекордный результат по объемам выплат дивидендов в будущем может быть обновлен.
Минфин подготовил законопроект «О налоге на сверхприбыль прошлых лет», который и вводит так называемый windfall tax или разовый налог, писали ранее «Ведомости». Согласно проекту закона, «налог чрезвычайного характера» введут для всех компаний с объемом чистой доналоговой прибыли свыше 1 млрд. руб., за исключением предприятий нефтяной, газовой и угольной отраслей, нефтеперерабатывающих предприятий, производителей сжиженного природного газа с действующим производством и экспортом, а также малого и среднего бизнеса.
Источники «Ведомостей» сообщали ранее, что уплатить чрезвычайный налог будут обязаны не только российские, на и зарубежные организации с постоянным представительством в Москве – таким образом, уходящим с российского рынка компаниям не дадут уклониться от сбора. Сейчас для выхода с отечественного рынка иностранным компаниям необходимо получить специальное разрешение специальной комиссии Минфина, сейчас такое разрешение ждут Volkswagen, UniCredit, Raiffeisen Bank International и другие.
Также, по данным собеседников, законопроект предусматривает ряд исключений для уплаты налога. Налоговая база будет равняться нулю, если средняя арифметическая величина прибыли за 2021–2022 гг. не превышает прибыль за 2018–2019 гг. и если она составляет менее 1 млрд руб.