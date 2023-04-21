Сбербанк готов досрочно заплатить разовый налог

Ранее акционеры «Сбера» одобрили размер дивидендов за 2022 г. в размере 25 руб. на акцию, что является рекордной суммой за всю историю компании. По словам Антона Силуанова (который также является председателя набсовета Сбербанка), такой объем выплат говорит о том, что у банка есть большой запас прочности. Банк заботится о своих акционерах, а результаты работы текущего года подтверждают правильность этого решения, добавил он. Герман Греф в ходе пресс-конференции допустил, что рекордный результат по объемам выплат дивидендов в будущем может быть обновлен.