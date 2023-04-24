Сбербанк сможет обновить свой дивидендный рекорд

Сбербанк сможет обновить свой дивидендный рекордСнижение доли нерезидентов и выплата разового сбора на это не повлияют, считают эксперты
Акционеры Сбербанка одобрили выплату дивидендов за 2022 г. в размере 25 руб. на акцию – общая сумма составит рекордные 565 млрд руб. У банка есть запас прочности, он заботится о своих акционерах и результаты работы текущего года подтверждают правильность этого решения, прокомментировал решение министр финансов Антон Силуанов, который также возглавляет набсовет Сбербанка. А его президент Герман Греф допустил, что в будущем банку по силам обновить рекордные выплаты.
Дата дивидендной отсечки и формирования списка акционеров – 11 мая. С тех пор как 17 марта стало известно о намерении Сбербанка заплатить дивиденды, его обыкновенные акции выросли на 33,6%.
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