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Сбербанк сможет обновить свой дивидендный рекорд

Снижение доли нерезидентов и выплата разового сбора на это не повлияют, считают эксперты
Михаил Кузнецов
Евгений Разумный / Ведомости

Акционеры Сбербанка одобрили выплату дивидендов за 2022 г. в размере 25 руб. на акцию – общая сумма составит рекордные 565 млрд руб. У банка есть запас прочности, он заботится о своих акционерах и результаты работы текущего года подтверждают правильность этого решения, прокомментировал решение министр финансов Антон Силуанов, который также возглавляет набсовет Сбербанка. А его президент Герман Греф допустил, что в будущем банку по силам обновить рекордные выплаты.

Дата дивидендной отсечки и формирования списка акционеров – 11 мая. С тех пор как 17 марта стало известно о намерении Сбербанка заплатить дивиденды, его обыкновенные акции выросли на 33,6%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных