Сбербанк сможет обновить свой дивидендный рекорд

Акционеры Сбербанка одобрили выплату дивидендов за 2022 г. в размере 25 руб. на акцию – общая сумма составит рекордные 565 млрд руб. У банка есть запас прочности, он заботится о своих акционерах и результаты работы текущего года подтверждают правильность этого решения, прокомментировал решение министр финансов Антон Силуанов, который также возглавляет набсовет Сбербанка. А его президент Герман Греф допустил, что в будущем банку по силам обновить рекордные выплаты.