ВТБ перестал выдавать ипотеку по околонулевой ставке

ЦБ увеличит и надбавки к коэффициентам риска – они начнут действовать уже с 1 июня. Банки будут обязаны применять их в отношении ипотеки на новостройки, в том числе в течение года после ввода дома в эксплуатацию: обычно именно такие кредиты и выдаются по программам от застройщиков. Но ряд игроков высказывали опасения по поводу технической сложности реализации такого нововведения. Поэтому ЦБ уточнил этот критерий и банки смогут выбрать, считать год с момента получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию или с даты оформления залога готового жилья по такому кредиту.