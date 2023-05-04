Как долго будет укрепляться рубль

Как долго будет укрепляться рубльЛокальный пик падения пройден, но нацвалюта может вновь ослабеть летом из-за сезонности
Доллар второй торговый день подряд держится на уровне ниже 80 руб. По данным Мосбиржи на момент закрытия, американская валюта торговалась по 79,09 руб., потеряв 53 коп. за день, евро снизился на 18 коп. до 87,59 руб., а юань – на 5 коп. до 11,44 руб. По итогам торгов 2 мая доллар впервые с 5 апреля стоил меньше 80 руб. – 79,62 руб.
Рубль начал стремительно слабеть в феврале, а минимальных значений достиг во второй декаде апреля: 11-го числа торги долларом и юанем завершились на максимальных значениях в 81,965 руб./$ и 11,9 руб. соответственно. Евро достиг пика 13 апреля – его стоимость составила 90,39 руб. по итогам сессии. Рубль начал устойчиво укрепляться с 28 апреля. В тот же день совет директоров Банка России в пятый раз подряд решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%.