Как долго будет укрепляться рубль

Рубль начал стремительно слабеть в феврале, а минимальных значений достиг во второй декаде апреля: 11-го числа торги долларом и юанем завершились на максимальных значениях в 81,965 руб./$ и 11,9 руб. соответственно. Евро достиг пика 13 апреля – его стоимость составила 90,39 руб. по итогам сессии. Рубль начал устойчиво укрепляться с 28 апреля. В тот же день совет директоров Банка России в пятый раз подряд решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%.