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Как долго будет укрепляться рубль

Локальный пик падения пройден, но нацвалюта может вновь ослабеть летом из-за сезонности
Наталья Заруцкая
Российская валюта укрепляется, несмотря на падение стоимости энергоресурсов / Евгений Разумный / Ведомости

Доллар второй торговый день подряд держится на уровне ниже 80 руб. По данным Мосбиржи на момент закрытия, американская валюта торговалась по 79,09 руб., потеряв 53 коп. за день, евро снизился на 18 коп. до 87,59 руб., а юань – на 5 коп. до 11,44 руб. По итогам торгов 2 мая доллар впервые с 5 апреля стоил меньше 80 руб. – 79,62 руб.

Рубль начал стремительно слабеть в феврале, а минимальных значений достиг во второй декаде апреля: 11-го числа торги долларом и юанем завершились на максимальных значениях в 81,965 руб./$ и 11,9 руб. соответственно. Евро достиг пика 13 апреля – его стоимость составила 90,39 руб. по итогам сессии. Рубль начал устойчиво укрепляться с 28 апреля. В тот же день совет директоров Банка России в пятый раз подряд решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных