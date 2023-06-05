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Эксперты назвали плюсы и минусы объединения банков в альянсы и зонтики

Это сэкономит небольшим кредитным организациям бюджеты, но может ограничить права акционеров
Михаил Кузнецов
Инициатива могла возникнуть из-за сегодняшних непростых экономических условий, формирующих необходимость дальнейшей консолидации активов и повышения концентрации госкапитала в банковском секторе / Евгений Разумный / Ведомости

Инициатива ЦБ объединить небольшие банки в специальные пулы может помочь им снизить расходы на цифровизацию и ускорить ее процесс, оценили предложение регулятора опрошенные «Ведомостями» эксперты. С другой стороны, участие в альянсах ограничит права отдельных игроков и создаст дополнительные проблемы в синхронизации операционных процессов, добавили они.

В пятницу, 2 июня, ЦБ представил новую концепцию учреждения специальных объединений. Банкам предлагается консолидировать усилия по двум принципам: «альянс» и «зонтик». Первая модель предполагает, что банки с базовой лицензией создадут для координации управляющую компанию (УК), капитал которой будет формироваться за счет взносов игроков. Зонтик будет организован по франчайзинговому типу и предусматривает, что крупный универсальный игрок возьмет под крыло малые банки вне зависимости от вида лицензии. Участники объединения будут платить роялти крупному банку либо же станут его миноритариями. Взамен головная кредитная организация будет оказывать им операционную и бизнес-поддержку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных