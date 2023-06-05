Эксперты назвали плюсы и минусы объединения банков в альянсы и зонтики

В пятницу, 2 июня, ЦБ представил новую концепцию учреждения специальных объединений. Банкам предлагается консолидировать усилия по двум принципам: «альянс» и «зонтик». Первая модель предполагает, что банки с базовой лицензией создадут для координации управляющую компанию (УК), капитал которой будет формироваться за счет взносов игроков. Зонтик будет организован по франчайзинговому типу и предусматривает, что крупный универсальный игрок возьмет под крыло малые банки вне зависимости от вида лицензии. Участники объединения будут платить роялти крупному банку либо же станут его миноритариями. Взамен головная кредитная организация будет оказывать им операционную и бизнес-поддержку.