Финуполномоченный назвал банки с самым большим количеством жалоб в 2022 году

Финуполномоченный назвал банки с самым большим количеством жалоб в 2022 годуДоля реально исполненных требований в пользу граждан составляет лишь 9–15%
Финуполномоченный назвал банки с самым большим количеством жалоб в 2022 г. Больше всего клиенты были недовольны действиями Сбербанка, ВТБ и Совкомбанка, следует из отчета о деятельности службы за прошлый год. В 2021 г. в топ-3 по количеству обращений входили эти же кредитные организации
На крупные банки поступает больше жалоб, потому что у них большое количество клиентов и заключенных договоров, пояснила «Ведомостям» руководитель службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного Ольга Крайнова.
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