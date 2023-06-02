Финуполномоченный назвал банки с самым большим количеством жалоб в 2022 году

Финуполномоченный назвал банки с самым большим количеством жалоб в 2022 г. Больше всего клиенты были недовольны действиями Сбербанка, ВТБ и Совкомбанка, следует из отчета о деятельности службы за прошлый год. В 2021 г. в топ-3 по количеству обращений входили эти же кредитные организации