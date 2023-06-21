Акции финтех-сервиса CarMoney начнут торговаться на Мосбирже

CarMoney позиционируется как компания на стадии быстрого роста, которая рассчитывает увеличить долю рынка, рассуждает Делицын: на российском фондовом рынке подобные эмитенты являются пионерами, которые пока только формируют спрос на инновационные компании роста. Инвестируют в них тоже инноваторы, наиболее состоятельные и одновременные склонные к риску инвесторы, считает эксперт: их цель зачастую состоит не в том, чтобы заработать, а чтобы попробовать новое и понять это по принципу learning by doing, то есть изучения в ходе деятельности. Они осознают, что риски таких инвестиций высоки, но полагают, что приобретённый собственный опыт еще ценнее, объясняет Делицын. Считается, что таковых обычно на рынке около 2,5%, резюмировал он.