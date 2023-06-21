Юань подешевел к доллару до минимумов ноября 2022 года

Китайская валюта может снизиться до отметки в 7,3 юаня/$ в III квартале, прогнозирует Маслов. Сейчас предпосылок для роста юаня не видно, но если ФРС закончит цикл повышения ставок, а китайская экономика продолжит восстанавливаться, курс вполне может опуститься до 7–7,1 юаня/$ к IV кварталу, резюмирует он. Юань способен умеренно подорожать в рамках коррекции на фоне возможного потепления в отношениях Пекина и Вашингтона после недавнего визита в КНР госсекретаря США, считает Бабин. Пара доллар/юань может вернуться в область «психологически» важного уровня 7 юаней/$.