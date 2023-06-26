Индекс ОФЗ достиг апрельских минимумов

Индекс ОФЗ достиг апрельских минимумовИнвесторы ожидают повышения ключевой ставки
Российский рынок госдолга пережил сильнейшую с апреля просадку. Индекс гособлигаций RGBI (отражает динамику чистых цен и не учитывает накопленный купонный доход, НКД) просел до минимальных с апреля значений, доходность составила 9,78%, следует из данных Мосбиржи.
По состоянию на 17:00 мск индекс госбумаг RGBI потерял 0,18% до 128,92 пунктов. Индекс RGBITR (учитывает как изменение цены, так и купонный доход) теряет 0,11% до 627,21 пунктов, доходность – 9,78%. Пятилетние ОФЗ-26207 подешевели на 0,22%, их доходность превысила 9,07% годовых. На 14:00 мск ставки по 15-летним ОФЗ-26212 и ОФЗ-26240 взлетали до 9,52% и 10,97%, а их стоимость опускалась на 0,13% и 0,28%. Но к 17:00 мск выпуск ОФЗ-26212 отыграл часть падения и дешевел на 0,08% при доходности в 9,51%.
Индекс корпоративных облигаций RUCBITR просел незначительно – на 0,02% до 512,74 пунктов, его доходность на 14:00 мск составляла 9,59%, но к 17:00 мск скорректировалась до 9,47%. Средний ежедневный объем по индексу RGBITR за июнь составил 5,603 млрд руб., – месяцем ранее показатель составлял 5,688 млрд руб.
ОФЗ продолжают понижательную переоценку, которая связана с двумя факторами: жесткими сигналами регулятора и тактикой Минфина по размещению госдолга без привлечения флоатеров (облигации с плавающей процентной ставкой – «Ведомости») , говорит аналитик ФГ «Финам» Алексей Ковалев. Это ожидаемый тренд в ОФЗ: цены снижаются при росте доходностей бумаг, – возможно, это еще не предел снижения индекса RGBI, согласен эксперт по фондовому рынку «БКС» Михаил Зельцер.
На прошлой неделе было размещено три выпуска ОФЗ на общую сумму 75,2 млрд руб., включая выпуски с постоянным купоном на 53,3 млрд руб., напоминает Ковалев. Новый 15-летний выпуск ОФЗ-26243 был размещен с доходностью почти 11%. Судя по сегодняшнему росту доходностей коротких бумаг, участники рынка уже не верят в то, что пока очень умеренные данные Росстата по инфляционной динамике (инфляция в России с 14 по 19 июня составила 0,02%) удержат ЦБ от повышения ключевой ставки в июле этого года, резюмирует эксперт.
Следует дождаться заседания регулятора и уже по факту вердикта на рынке бондов могут сформироваться интересные цены для покупки ОФЗ на перспективу снижения инфляции в стране, считает Зельцер. ОФЗ – чуть ли не единственный актив на долговом рынке, который не восстановился с февраля 2022 г., добавляет руководитель направления DCM департамента корпоративных финансов «Цифра брокер» Максим Чернега. Во многом это связано с тем, что ранее картина мира в государственных бумагах формировалась благодаря нерезидентам, продолжает он. Их сейчас нет, а физлица, которые являются главными драйверами роста корпоративных бондов, на этом рынке практически не представлены. Имеет место перекос: премия за риск ушла в отрицательные значения, с учетом поправки на дюрацию – корпоративные бумаги торгуются с доходностью ниже государственных, поясняет Чернега. Есть ряд высокодоходных облигаций, доходность которых ниже ОФЗ. Ситуация рано или поздно решится, предполагает он, – скорее всего, в виде переоценки рисков в корпоративном секторе.
По итогам заседания 9 июня ЦБ в шестой раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. На этом значении она находится с сентября 2022 г. Банк России допустил возможность повышения ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 г. и далее, говорилось в сообщении регулятора. Из опроса «Ведомостей» следовало, что аналитики ожидают ужесточения монетарной политики регулятора. Вынудить ЦБ поднять ставку может ускорение инфляции во втором полугодии, что осложнит выполнение объявленной регулятором цели по инфляции, писали «Ведомости». В целом, согласно июньскому опросу ЦБ, аналитики не изменили ожиданий по траектории ключевой ставки на всем горизонте (7,5%, 7% и 6% годовых в среднем в 2023–2025 гг. соответственно). Медианная оценка нейтральной ключевой ставки также не изменилась – 6% годовых.