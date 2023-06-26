Индекс ОФЗ достиг апрельских минимумов

Следует дождаться заседания регулятора и уже по факту вердикта на рынке бондов могут сформироваться интересные цены для покупки ОФЗ на перспективу снижения инфляции в стране, считает Зельцер. ОФЗ – чуть ли не единственный актив на долговом рынке, который не восстановился с февраля 2022 г., добавляет руководитель направления DCM департамента корпоративных финансов «Цифра брокер» Максим Чернега. Во многом это связано с тем, что ранее картина мира в государственных бумагах формировалась благодаря нерезидентам, продолжает он. Их сейчас нет, а физлица, которые являются главными драйверами роста корпоративных бондов, на этом рынке практически не представлены. Имеет место перекос: премия за риск ушла в отрицательные значения, с учетом поправки на дюрацию – корпоративные бумаги торгуются с доходностью ниже государственных, поясняет Чернега. Есть ряд высокодоходных облигаций, доходность которых ниже ОФЗ. Ситуация рано или поздно решится, предполагает он, – скорее всего, в виде переоценки рисков в корпоративном секторе.