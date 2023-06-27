С банков снимут обязанность погашать военную ипотеку погибших в боевых действиях

Благодаря предложенным поправкам система льгот для участников военной операции и их семей приобретает законченную конструкцию, которая более сбалансирована, говорит председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин. Банки самостоятельно могут справиться с кредитными каникулами для военнослужащих, но, когда речь идет о полном прекращении обязательств из-за гибели заемщика, разумно это бремя возложить на государственный бюджет, полагает он. Если этого не сделать, то эти расходы фактически легли бы на всех клиентов банков и создали бы дополнительную нагрузку в банковской системе, поясняет Емелин. К тому же эти правки гарантированно обеспечат дальнейшее функционирование военной ипотеки независимо от того, какая ситуация будет на внешнеполитическом треке, добавляет он.