Рынок торгов проблемными долгами активно восстанавливается

Для сравнения: в первые шесть месяцев 2022 г. объем состоявшихся торгов составил 7,9 млрд руб., посчитал Debex. При этом по консолидированным данным рынка, предоставленным Национальной ассоциацией профессиональных коллекторских агентств, за первое полугодие прошлого года объем закрытых сделок на рынке цессии (переуступка прав требования выплаты третьему лицу. – «Ведомости») составил 11 млрд руб. Такая разница в показателях связана с тем, что Debex в своих расчетах использует только данные торгов на онлайн-площадках, т. е. видит не весь рынок, так как часть сделок проводится напрямую без торгов.