Газета
Финансы Эксклюзивно по подписке

Рынок торгов проблемными долгами активно восстанавливается

На это повлияли накопленные за прошлый год долги и решение коллекторами проблем с фондированием
Наталья Заруцкая
Ведомости

Рынок продажи обязательств заемщиков перед микрофинансовыми организациями (МФО) практически восстановился после кризисного 2022 года – в прошлом году с марта до конца мая торги практически не велись. Объем совершенных сделок на всех онлайн-площадках в первом полугодии 2023 г. составил 14,15 млрд руб. и почти достиг значений всего 2022 года (15,4 млрд руб.), следует из данных онлайн-аукциона по продаже просроченной задолженности Debex. Тренд на восстановление рынка подтвердили профессиональные ассоциации, а также представители МФО и коллекторов.

Для сравнения: в первые шесть месяцев 2022 г. объем состоявшихся торгов составил 7,9 млрд руб., посчитал Debex. При этом по консолидированным данным рынка, предоставленным Национальной ассоциацией профессиональных коллекторских агентств, за первое полугодие прошлого года объем закрытых сделок на рынке цессии (переуступка прав требования выплаты третьему лицу. – «Ведомости») составил 11 млрд руб. Такая разница в показателях связана с тем, что Debex в своих расчетах использует только данные торгов на онлайн-площадках, т. е. видит не весь рынок, так как часть сделок проводится напрямую без торгов.

Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных