Рынок торгов проблемными долгами активно восстанавливается

Рынок торгов проблемными долгами активно восстанавливаетсяНа это повлияли накопленные за прошлый год долги и решение коллекторами проблем с фондированием
Рынок продажи обязательств заемщиков перед микрофинансовыми организациями (МФО) практически восстановился после кризисного 2022 года – в прошлом году с марта до конца мая торги практически не велись. Объем совершенных сделок на всех онлайн-площадках в первом полугодии 2023 г. составил 14,15 млрд руб. и почти достиг значений всего 2022 года (15,4 млрд руб.), следует из данных онлайн-аукциона по продаже просроченной задолженности Debex. Тренд на восстановление рынка подтвердили профессиональные ассоциации, а также представители МФО и коллекторов.
Для сравнения: в первые шесть месяцев 2022 г. объем состоявшихся торгов составил 7,9 млрд руб., посчитал Debex. При этом по консолидированным данным рынка, предоставленным Национальной ассоциацией профессиональных коллекторских агентств, за первое полугодие прошлого года объем закрытых сделок на рынке цессии (переуступка прав требования выплаты третьему лицу. – «Ведомости») составил 11 млрд руб. Такая разница в показателях связана с тем, что Debex в своих расчетах использует только данные торгов на онлайн-площадках, т. е. видит не весь рынок, так как часть сделок проводится напрямую без торгов.