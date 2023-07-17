Хакеры атаковали крупный российский банк

Специализирующаяся на коммерческом шпионаже и краже корпоративной документации хакерская группа RedCurl успешно атаковала российский крупный банк в мае 2023 г., говорится в техническом отчете F.A.С.С.T (бывшая Group-IB), который есть в распоряжении «Ведомостей». Представитель IT-компании на вопрос о том, что позволило судить об успешности атаки, ответил лаконично. Целью злоумышленников не было хищение денежных средств, они проникли в инфраструктуру банка через компанию-подрядчика для получения доступа ко внутренним документам, отметил он.