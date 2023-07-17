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Хакеры атаковали крупный российский банк

Целью были не деньги, а внутренние данные
Наталья Заруцкая Анастасия Курашева
Евгений Разумный / Ведомости

Специализирующаяся на коммерческом шпионаже и краже корпоративной документации хакерская группа RedCurl успешно атаковала российский крупный банк в мае 2023 г., говорится в техническом отчете F.A.С.С.T (бывшая Group-IB), который есть в распоряжении «Ведомостей». Представитель IT-компании на вопрос о том, что позволило судить об успешности атаки, ответил лаконично. Целью злоумышленников не было хищение денежных средств, они проникли в инфраструктуру банка через компанию-подрядчика для получения доступа ко внутренним документам, отметил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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