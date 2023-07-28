Аналитики видят признаки перегрева на российском рынке акций

Аналитики видят признаки перегрева на российском рынке акцийОн исчерпал явные драйверы роста, кроме падения рубля и локальных факторов
Текущие уровни российского рынка акций могут говорить о его перегретости, считает ряд опрошенных «Ведомостями» экспертов: 28 июля индекс Мосбиржи впервые с начала спецоперации превысил 3000 пунктов. Рубль продолжает падение: к концу торгов пятницы доллар стоил 91,7 руб., евро торговался выше 100 руб. – обе валюты прибавили за день один рубль.
Рост бенчмарка с начала года на 40% поднял недельный RSI (индекс технического анализа, показывающий соотношение положительных и отрицательных изменений цены) выше 75 пунктов, обращает внимание инвестиционный стратег «ВТБ Мои инвестиции» Станислав Клещев. Последний раз на таких уровнях индикатор был в октябре 2021 г., когда индекс Мосбиржи показал исторический максимум, превысив 4080 пунктов.
Завершение периода дивидендных выплат означает окончание притока капитала на рынок, который поддерживал рост последних недель, полагает Клещев. А повышение ключевой ставки ЦБ – фундаментальный «встречный ветер», ограничивающий пересмотр вверх справедливых цен акций. Коррекция назрела, согласен аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских: она может начаться с текущих уровней индекса. Основной причиной, по мнению эксперта, является отсутствие явных драйверов для продолжения роста, кроме слабого рубля.
Справедливый уровень индекса Мосбиржи, рассчитанный инвестбанком «Синара», на конец года составляет 3150 пунктов, что лишь на 5% выше текущего. Бенчмарк уже достиг фундаментально обоснованных значений, поэтому его дальнейший рост фактически приведет к перегреву и повышению риска коррекции, отмечает директор аналитического департамента «Синары» Кирилл Таченников. Помимо паузы в «подпитке» рынка дивидендами (в начале августа поступит последняя порция перед долгим перерывом) на него может давить дальнейшее снижение цен облигаций, укрепление рубля, перевод активов из западных депозитариев с формированием «навеса» из новых акций, а также геополитика.
Индекс может снизиться в ближайшие месяцы из-за эффекта сезонности (август традиционно месяц отпусков и пониженной активности), добавляет аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Анна Михайлова. Для значительного роста нужна новая ликвидность, отмечает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых: сейчас индекс Мосбиржи ниже исторических пиков всего на 30%, что можно объяснить уходом западного капитала.
У фондового рынка, за исключением отдельных секторов, нет предпосылок для заметного роста в ближайшие недели, согласен заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. Но, продолжает он, в августе стартует сезон отчетов за II квартал и первое полугодие. Некоторые компании возвращаются к раскрытию информации, хотя и не в прежнем объеме, отмечает Ващенко: ближайшие недели результаты представят «Русагро», «Лента» и «Норникель». Из краткосрочных катализаторов рынка в ВТБ также выделяют раскрытие отчетности компаниями, которые воздерживались от этого последние полтора года, повышение цен на нефть и дальнейшее ослабление рубля. В обоих случаях в числе главных бенефициаров – акции нефтяных компаний, говорит Клещев. Того же мнения придерживается Ващенко, добавляя сюда также редомициляцию компаний.
Но не все настроены столь скептично. Российский рынок акций все еще недооценен по мультипликаторам, уверен руководитель отдела акций УК «Первая» Антон Кравченко: он торгуется по P/E (отношение цены акции к прибыли) на уровне 5x, тогда как средний показатель за 20 лет – 7,2x. Для коррекции сейчас не так много факторов, полагает Кравченко. Напротив, ослабление рубля, рост цен на нефть и восстановление экономики говорит как раз о перспективах дальнейшего роста рынка. Среди локальных факторов Кравченко выделяет большой байбэк «Полюса» (компания выделила 579 млрд руб. на выкуп 30% собственных акций) – он обеспечит дополнительный приток ликвидности, который придаст импульс рынку.
В валютном выражении рынок остается на месте с осени прошлого года. Это отражается в динамике долларового индекса РТС, который с октября совершает разнонаправленные движения вокруг уровня 1000 п. (28 июля находится на уровне 1033 пункта), отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин: трудно говорить о перегретости, разве что краткосрочной и технической. До тех пор, пока рубль остается слабым, внося основной вклад в рост индекса Мосбиржи, вряд ли эта тенденция существенно изменится, считает эксперт.
Поводом для коррекции, по мнению Кравченко, может стать укрепление рубля и, как следствие, снижение выручки у экспортеров, вес которых превалирует в индексе Мосбиржи. Национальная валюта может вырасти при повышении цен на нефть и другие сырьевые товары, которые экспортирует Россия.
Кратковременные и умеренные коррекции периодически происходят и будут происходить, отмечает Бабин: такова природа всех рынков. Более серьезного и устойчивого снижения индекса Мосбиржи можно ожидать в случае реализации ключевых геополитических и экономических рисков, которые по-прежнему высоки.
Что делать инвестору
Техническая картина заставляет быть осторожным, говорит Клещев из ВТБ: фиксировать прибыль или хеджировать открытые длинные позиции (когда акции покупаются в ожидании их дальнейшего роста). Михайлова считает, что инвесторам будет целесообразнее занять выжидательные позиции. С учетом коррекционных рисков осторожность при инвестировании не помешает, согласен Таченников, добавляя, что инвесторам стоит избегать маржинальных позиций.
В условиях повышения ключевой ставки долговые инструменты будут становиться все привлекательнее, говорит Болотских из «Цифра брокер». Таким образом, продолжает он, дивидендная доходность при текущем уровне цен будет все менее популярна среди инвесторов и акции дивидендных историй подешевеют. Поэтому до конца года в «Цифра брокере» отдают предпочтения акциям «роста»: Ozon, Positive technologies и банковскому сектору, который может показать рекордную прибыль в 2023 г.