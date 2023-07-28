Аналитики видят признаки перегрева на российском рынке акций

У фондового рынка, за исключением отдельных секторов, нет предпосылок для заметного роста в ближайшие недели, согласен заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. Но, продолжает он, в августе стартует сезон отчетов за II квартал и первое полугодие. Некоторые компании возвращаются к раскрытию информации, хотя и не в прежнем объеме, отмечает Ващенко: ближайшие недели результаты представят «Русагро», «Лента» и «Норникель». Из краткосрочных катализаторов рынка в ВТБ также выделяют раскрытие отчетности компаниями, которые воздерживались от этого последние полтора года, повышение цен на нефть и дальнейшее ослабление рубля. В обоих случаях в числе главных бенефициаров – акции нефтяных компаний, говорит Клещев. Того же мнения придерживается Ващенко, добавляя сюда также редомициляцию компаний.