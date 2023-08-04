В мае активизировались мошенники с обещанием вернуть украденные средства

На таких фишинговых сайтах также часто предлагается компенсировать гражданам или помочь вернуть средства, вложенные в «мошеннические» инвестиционные проекты и криптовалюту. Рекламу одного из таких ресурсов корреспондент «Ведомостей» обнаружил в Twitter (теперь Х). Главная задача этих ресурсов – привлечь людей, которые уже могли пострадать от действий мошенников, так как они более доверчивы, а также могут испытывать финансовую нужду, говорит начальник отдела информационной безопасности «Серчинформа» Алексей Дрозд. Человек, однажды ставший жертвой мошенников, является достаточно внушаемым и с большой долей вероятности снова клюнет на эту удочку, согласен эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA компании «РТК-Солар» Александр Вураско.