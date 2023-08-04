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В мае активизировались мошенники с обещанием вернуть украденные средства

Такие схемы направлены на граждан, у которых ранее уже похищали деньги
Наталья Заруцкая
В желании вернуть ранее украденные средства люди попадают на фишинговые сайты, где их повторно обворовывают / Getty Images

В мае стало расти количество мошеннических сайтов с обещаниями вернуть «похищенные брокерами» средства, в том числе с помощью процедуры чарджбэка – оспаривания платежа по банковской карте, с которым человек не согласен. Об этом «Ведомостям» рассказали в специализирующихся на информационной безопасности компаниях – «РТК-Соларе», F.A.С.С.T. (бывшая Group-IB), «Серчинформе», а также в брокере «Финам».

На таких фишинговых сайтах также часто предлагается компенсировать гражданам или помочь вернуть средства, вложенные в «мошеннические» инвестиционные проекты и криптовалюту. Рекламу одного из таких ресурсов корреспондент «Ведомостей» обнаружил в Twitter (теперь Х). Главная задача этих ресурсов – привлечь людей, которые уже могли пострадать от действий мошенников, так как они более доверчивы, а также могут испытывать финансовую нужду, говорит начальник отдела информационной безопасности «Серчинформа» Алексей Дрозд. Человек, однажды ставший жертвой мошенников, является достаточно внушаемым и с большой долей вероятности снова клюнет на эту удочку, согласен эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA компании «РТК-Солар» Александр Вураско.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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