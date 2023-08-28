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Финансы

В России появилась новая система денежных переводов за рубеж

Kwikpay – третья подряд система трансграничных переводов в реестре ЦБ
Екатерина Литова
Максим Стулов / Ведомости

Банк России 25 августа зарегистрировал новую платежную систему Kwikpay – ее оператором стало ООО «Трубная СИВ», следует из реестра регулятора. Kwikpay специализируется на международных денежных переводах из России в страны СНГ, Грузию, Вьетнам, а также некоторые государства Еврозоны, среди которых Австрия, Греция, Италия, Франция, Германия, следует из информации на сайте компании. Приложение системы переводов доступно в Google Play и App Store.

Kwikpay, согласно правилам платежной системы, осуществляет переводы через свое приложение с карт «Мир», Visa и Mastercard. Без открытия банковского счета клиентам доступны переводы через приложение в рублях, долларах, евро, а также же через рубли c зачислением в долларах/евро/ другой нацвалюте. Все остальные переводы (через подразделения банковских платежных агентов, пополнение банковских карт, пополнение счета, электронного кошелька) доступны только в рублях. Комиссия составляет от 0-5% от суммы включительно.

ЦБ последний раз включал в реестр новую платежную систему «Dengi.ru» в апреле 2023 г., которая также занимается переводами за границу, а ее оператором является казанский банк для бизнеса «Банк 131». До этого реестр регулятора пополнялся системой трансграничных переводов под названием «Астрасенд» осенью 2022 г., но в марте 2023 г. у нее сменился оператор – вместо небанковской кредитной организации «Инкахран» им стал банк «Соколовский».

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«Трубная СИВ», по данным «СПАРК», зарегистрирована в 2019 г. с уставным капиталом 10 000 руб. и статусом малого предприятия, 100%-ым владельцем ООО значится Ирина Хелльмих. Основной деятельностью компании является разработка компьютерного программного обеспечения, а ее гендиректором ООО указан Юрий Миндрин.

С весны 2022 г. Центробанк раскрывает в реестре только операторов платежной системы и ее наименование без деталей о том, какое юрлицо выполняет функции клирингового (прием распоряжений о переводе), операционного (доступ к услугам по переводу и обмен сообщениями) и расчетного центра (исполнение распоряжений на перевод) при платежах. Функционал клирингового и операционного центров, по закону, может совмещать само ООО, но расчетным центром может быть только кредитная организация.

«Ведомости» направили запрос в Kwikpay.

Центробанк планирует, что национальная система платежных карт (НСПК) и «Мир» в течение года выйдет в пять-шесть новых стран, говорила в интервью «Известиям» директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Она рассказала, что до конца лета в любом терминале на Кубе россияне смогут расплатиться картой «Мир». Сейчас пять российских банков имеют возможность проводить переводы по СБП в три страны, планируется запустить такие перечисления из-за границы в Россию. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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