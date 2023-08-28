В России появилась новая система денежных переводов за рубеж

С весны 2022 г. Центробанк раскрывает в реестре только операторов платежной системы и ее наименование без деталей о том, какое юрлицо выполняет функции клирингового (прием распоряжений о переводе), операционного (доступ к услугам по переводу и обмен сообщениями) и расчетного центра (исполнение распоряжений на перевод) при платежах. Функционал клирингового и операционного центров, по закону, может совмещать само ООО, но расчетным центром может быть только кредитная организация.