«Сбер» раскрыл суть претензий к Glencore на 12 млрд рублей

Требования Сбербанка возникли из договора поставки нефтепродуктов, который ранее заключила его швейцарская «дочка» Sber Trading Swiss с компанией Glencore Energy UK (входит в группу Glencore), сообщил представитель российского банка на заседании. «Дочка» Сбербанка поставила нефтепродукты, а Glencore Energy UK не оплатила поставку. Группа Glencore приняла внутреннюю политику не исполнять обязательства перед компаниями, которые находятся под санкциями либо входят в санкционную группу, заявил представитель Сбербанка на заседании. С февраля 2022 г. Сбербанк находится под санкциями ЕС, США и Великобритании, а с августа прошлого года – и Швейцарии. После отказа Glencore исполнять обязательства Sber Trading Swiss уступила свои права требования по этому договору в пользу Сбербанка, добавил представитель последнего.