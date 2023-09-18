«Сбер» раскрыл суть претензий к Glencore на 12 млрд рублей

«Сбер» раскрыл суть претензий к Glencore на 12 млрд рублейОни касаются нарушения договора поставки нефтепродуктов
Сбербанк пытается через Арбитражный суд Москвы взыскать 114,8 млн евро (11,8 млрд руб.) с компаний международной группы Glencore из-за непоставки нефтепродуктов с ее стороны. Об этом представитель Сбербанка сообщил во время предварительного заседания суда по этому делу, передает корреспондент «Ведомостей». Исковое заявление кредитная организация подала еще в июле, но до сих пор суть требований известна не была – только их размер.
Сбербанк хочет взыскать убыток солидарно с головной компании группы Glencore PLC и шести ее «дочек» (Viterra, Renaisco, Rambero и др.) путем обращения взыскания на 10,55% акций российского производителя алюминия En+ Group и 0,57% акций «Роснефти», принадлежащих любой компании группы Glencore. Также российский банк требует взыскать 100%-ную долю в «МЗК экспорт» (бывшая «Витерра рус») и 99,9%-ную – в Ростовском комбинате хлебопродуктов: обе компании принадлежат нидерландской Renaisco, которая входит в группу Viterra (принадлежит Glencore). «МЗК экспорт» и Ростовский комбинат хлебопродуктов проходят по делу третьими лицами.
Требования Сбербанка возникли из договора поставки нефтепродуктов, который ранее заключила его швейцарская «дочка» Sber Trading Swiss с компанией Glencore Energy UK (входит в группу Glencore), сообщил представитель российского банка на заседании. «Дочка» Сбербанка поставила нефтепродукты, а Glencore Energy UK не оплатила поставку. Группа Glencore приняла внутреннюю политику не исполнять обязательства перед компаниями, которые находятся под санкциями либо входят в санкционную группу, заявил представитель Сбербанка на заседании. С февраля 2022 г. Сбербанк находится под санкциями ЕС, США и Великобритании, а с августа прошлого года – и Швейцарии. После отказа Glencore исполнять обязательства Sber Trading Swiss уступила свои права требования по этому договору в пользу Сбербанка, добавил представитель последнего.
«Это задолженность? Почему у вас убытки в иске?» – спросил судья представителя Сбербанка во время заседания. Юрист ответил, что совместными действиями компании группы Glencore причинили банку ущерб. Солидарная ответственность разных компаний группы подтверждается тем, что они совместными усилиями предотвратили исполнение обязательств и все извлекли из этого прибыль, объяснил представитель Сбербанка. «Также данные компании владеют имуществом на территории России, поэтому мы можем обратить взыскание на него», – добавил он.
Помимо представителя Сбербанка в заседании участвовал лишь представитель «МЗК экспорта». Он заявил, что суду следует не удовлетворять требования банка хотя бы потому, что Viterra и Renaisco не входят группу Glencore: головная компания группы является хоть и крупным, но не контролирующим их акционером с долей 49,99%. «Мы не отвечаем за нашу материнскую компанию», – заявил юрист.
Суд объявил перерыв в заседании до 21 сентября, предложив защите Сбербанка уточнить суть исковых требований – о задолженности идет речь или об убытке.
«Ведомости» направили запрос в Сбербанк.
О взыскании задолженности можно говорить в отношении требований только к Glencore Energy UK, потому что договорные отношения у «дочки» Сбербанка были только с этой компанией, говорит управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. В действиях других ответчиков истец, очевидно, усматривает неправомерные действия, нарушающие его законные интересы и приведшие к убытку, продолжает юрист.
По общему правилу неисполнение обязательств по оплате поставленного товара по договору поставки образует задолженность, соглашается младший партнер юридической группы «Яковлев и партнеры» Денис Крауялис. Но защита Сбербанка смотрит на ситуацию шире и приводит аргумент о наличии в действиях группы лиц согласованных действий, которые привели к ущербу в виде убытков, продолжает адвокат. Это интересный и креативный подход, оценивает он, так как в случае успеха позволит перевести спор в российскую юрисдикцию с возможностью взыскания убытков с компаний, входящих в группу и имеющих имущество на территории России.
Glencore – одна из крупнейших в мире компаний по добыче природных ресурсов, а также крупный производитель и продавец сырьевых товаров со штаб-квартирой в Швейцарии. Glencore производит и/или продает нефть и газ, металлы и минералы, уголь. По итогам прошлого года скорректированная EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) Glencore составила $34,1 млрд, а чистая прибыль – $18,9 млрд. Glencore имеет давние связи с российскими компаниями (например, с UC Rusal), но с весны прошлого года следует политике не вступать в новые деловые отношения с Россией.