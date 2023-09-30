Газета
Финансы

Росбанк раскрыл сумму вложений во внедрение цифрового рубля

Самые большие затраты были на информационную безопасность
Наталья Заруцкая
Андрей Гордеев / Ведомости

Росбанк потратил за два года на внедрение цифрового рубля более 150 млн руб., говорилось в презентации директора по изменениям, инновациям и управлению данными банка Ольги Маховой на международном банковском форуме Ассоциации банков России (АБР).

При внедрении цифрового рубля самые большие затраты были на информационную безопасность и построение шлюза между банком и ЦБ, потому что его стоимость очень высокая, уточнила Махова «Ведомостям» в кулуарах форума.

Со стороны банка не нужны развернутые блокчейн-технологии, потому что это просто подключение к платформе ЦБ, но в процессе есть много нюансов по тому, как разворачивать сложную криптографию, «условно, завернутую в три тысячи слоев», пояснила она.

Ранее по теме: Международные расчеты с цифровым рублем могут начаться к 2025 году

Фактически каждая транзакция подписывается электронной цифровой подписью, говорит Махова: чтобы сделать подпись для каждой транзакции в онлайне, требуется в принципе другая инфраструктура информационной безопасности. «Это очень непростая с точки зрения организации история, которая требует серьезной перестройки как внутри систем банка, так и внутри мобильного приложения банка», – отмечает Махова.

Также значительные средства ушли на оплату узкоспециализированных специалистов, которые разбираются в этих технологиях, добавила она.

Банк России с 15 августа запустил пилот по использованию цифрового рубля на реальных операциях в 11 городах (их ЦБ не раскрывает). В нем принимают участие порядка 600 граждан и 30 торговых точек. Позже регулятор планирует расширить количество участников. На первом этапе тестируются открытие цифровых кошельков банкам и их клиентам – гражданам и компаниям, переводы между клиентами и оплата в торговых точках с использованием цифрового рубля по QR-коду.

Изначально в первую группу предварительного тестирования прототипа платформы входило 15 банков, но к операциями с реальными деньгами допущены только 13. Среди них нет Сбербанка и «Тинькофф банка». В первой группе есть ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Росбанк, «Ак барс», Дом.РФ, «Синара», «Ингосстрах банк», Транскапиталбанк (ТКБ), МТС-банк и «Киви банк».

В следующем году к пилоту присоединится вторая группа из 16 банков, их список ЦБ пока не публиковал.

Ранее по теме: Набиуллина напомнила об отсутствии связи между цифровым рублем и биометрией

Начиная с 2025 г. новой формой национальной валюты смогут активно пользоваться граждане и бизнес, «естественно, по своему желанию», говорила ранее первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

Разработку цифрового рубля Банк России начал в 2020 г., а с 1 августа 2023 г. заработал закон о его официальном внедрении в качестве третьей формы национальной валюты наряду с наличными и безналичными. ЦБ является оператором платформы цифрового рубля. Банки станут ее участниками – через их приложения граждане смогут открывать цифровые кошельки, но храниться они будут на платформе ЦБ. Банк России самостоятельно будет открывать, приостанавливать и закрывать цифровые счета, проводить операции с цифровым рублем на платформе, контролировать соблюдение ее правил, а также отвечать за сохранность новой формы нацвалюты.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных