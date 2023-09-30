Росбанк раскрыл сумму вложений во внедрение цифрового рубля

Разработку цифрового рубля Банк России начал в 2020 г., а с 1 августа 2023 г. заработал закон о его официальном внедрении в качестве третьей формы национальной валюты наряду с наличными и безналичными. ЦБ является оператором платформы цифрового рубля. Банки станут ее участниками – через их приложения граждане смогут открывать цифровые кошельки, но храниться они будут на платформе ЦБ. Банк России самостоятельно будет открывать, приостанавливать и закрывать цифровые счета, проводить операции с цифровым рублем на платформе, контролировать соблюдение ее правил, а также отвечать за сохранность новой формы нацвалюты.