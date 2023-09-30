Росбанк раскрыл сумму вложений во внедрение цифрового рубля

Росбанк раскрыл сумму вложений во внедрение цифрового рубляСамые большие затраты были на информационную безопасность
Росбанк потратил за два года на внедрение цифрового рубля более 150 млн руб., говорилось в презентации директора по изменениям, инновациям и управлению данными банка Ольги Маховой на международном банковском форуме Ассоциации банков России (АБР).
При внедрении цифрового рубля самые большие затраты были на информационную безопасность и построение шлюза между банком и ЦБ, потому что его стоимость очень высокая, уточнила Махова «Ведомостям» в кулуарах форума.
Со стороны банка не нужны развернутые блокчейн-технологии, потому что это просто подключение к платформе ЦБ, но в процессе есть много нюансов по тому, как разворачивать сложную криптографию, «условно, завернутую в три тысячи слоев», пояснила она.
Фактически каждая транзакция подписывается электронной цифровой подписью, говорит Махова: чтобы сделать подпись для каждой транзакции в онлайне, требуется в принципе другая инфраструктура информационной безопасности. «Это очень непростая с точки зрения организации история, которая требует серьезной перестройки как внутри систем банка, так и внутри мобильного приложения банка», – отмечает Махова.
Также значительные средства ушли на оплату узкоспециализированных специалистов, которые разбираются в этих технологиях, добавила она.
Банк России с 15 августа запустил пилот по использованию цифрового рубля на реальных операциях в 11 городах (их ЦБ не раскрывает). В нем принимают участие порядка 600 граждан и 30 торговых точек. Позже регулятор планирует расширить количество участников. На первом этапе тестируются открытие цифровых кошельков банкам и их клиентам – гражданам и компаниям, переводы между клиентами и оплата в торговых точках с использованием цифрового рубля по QR-коду.
Изначально в первую группу предварительного тестирования прототипа платформы входило 15 банков, но к операциями с реальными деньгами допущены только 13. Среди них нет Сбербанка и «Тинькофф банка». В первой группе есть ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Росбанк, «Ак барс», Дом.РФ, «Синара», «Ингосстрах банк», Транскапиталбанк (ТКБ), МТС-банк и «Киви банк».
В следующем году к пилоту присоединится вторая группа из 16 банков, их список ЦБ пока не публиковал.
Начиная с 2025 г. новой формой национальной валюты смогут активно пользоваться граждане и бизнес, «естественно, по своему желанию», говорила ранее первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.
Разработку цифрового рубля Банк России начал в 2020 г., а с 1 августа 2023 г. заработал закон о его официальном внедрении в качестве третьей формы национальной валюты наряду с наличными и безналичными. ЦБ является оператором платформы цифрового рубля. Банки станут ее участниками – через их приложения граждане смогут открывать цифровые кошельки, но храниться они будут на платформе ЦБ. Банк России самостоятельно будет открывать, приостанавливать и закрывать цифровые счета, проводить операции с цифровым рублем на платформе, контролировать соблюдение ее правил, а также отвечать за сохранность новой формы нацвалюты.