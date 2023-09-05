Международные расчеты с цифровым рублем могут начаться к 2025 году

Цифровой рубль начали проверять на реальных операциях с 15 августа. Его планируют ввести в массовый оборот после поэтапного тестирования. К нему допущены 13 банков: ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Росбанк, банк Дом.РФ, «Синара», «Ингосстрах банк», Транскапиталбанк, МТС-банк и «Киви банк». В 2024 г. к пилоту присоединятся еще 16 банков.