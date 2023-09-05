Международные расчеты с цифровым рублем могут начаться к 2025 году
Цифровой рубль планируют использовать в международных расчетах уже к 2025 г. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
Цифровой рубль – третья форма национальной валюты (после наличных и безналичных средств). Операции с цифровым рублем будут бесплатными. Граждане и компании смогут по своему усмотрению выбирать, какой формой рубля пользоваться в том или ином случае.
Цифровой рубль начали проверять на реальных операциях с 15 августа. Его планируют ввести в массовый оборот после поэтапного тестирования. К нему допущены 13 банков: ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Росбанк, банк Дом.РФ, «Синара», «Ингосстрах банк», Транскапиталбанк, МТС-банк и «Киви банк». В 2024 г. к пилоту присоединятся еще 16 банков.
Первым протестировал операции с цифровыми рублями ВТБ. Участники фокус-группы открыли счета, сделали переводы между физическими лицами и оплатили товары по QR-коду.