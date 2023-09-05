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Финансы

Международные расчеты с цифровым рублем могут начаться к 2025 году

Ведомости

Цифровой рубль планируют использовать в международных расчетах уже к 2025 г. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Цифровой рубль – третья форма национальной валюты (после наличных и безналичных средств). Операции с цифровым рублем будут бесплатными. Граждане и компании смогут по своему усмотрению выбирать, какой формой рубля пользоваться в том или ином случае.

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Цифровой рубль начали проверять на реальных операциях с 15 августа. Его планируют ввести в массовый оборот после поэтапного тестирования. К нему допущены 13 банков: ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Росбанк, банк Дом.РФ, «Синара», «Ингосстрах банк», Транскапиталбанк, МТС-банк и «Киви банк». В 2024 г. к пилоту присоединятся еще 16 банков.

Первым протестировал операции с цифровыми рублями ВТБ. Участники фокус-группы открыли счета, сделали переводы между физическими лицами и оплатили товары по QR-коду.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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