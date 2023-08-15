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Финансы

ВТБ провел первые операции с цифровым рублем

Ведомости

ВТБ первым протестировал операции с цифровыми рублями. Участники фокус-группы открыли счета, сделали по переводу между физическими лицами и оплатили товары переводом по QR-коду, сообщила пресс-служба банка.

По словам члена правления ВТБ Святослава Островского, платформа цифрового рубля за счет многоступенчатой системы защиты от мошенников сможет сделать денежные переводы более безопасными. Новый инструмент будет востребован теми, кто часто пользуется межбанковскими переводами. Для розничных клиентов переводы будут доступны без комиссии. Система позволит настроить автоплатежи в цифровых рублях, заранее назначая дату, сумму и их получателя, а также оплачивать товары и услуги по QR-коду.

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В банке уверены, что с помощью цифрового рубля можно построить множество новых продуктов и услуг. Например, обеспечить прозрачность расчетов, а также возможность гибкого управления остатками на цифровых кошельках. Сначала физические лица смогут использовать автоплатежи в цифровых рублях, назначая дату, сумму и получателя перевода заранее. По мере развития станут доступны и другие возможности.

Цифровой рубль – третья форма национальной валюты, которая будет выпускаться в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам. Операции с цифровым рублем для граждан будут бесплатными. Граждане и компании будут выбирать по своему усмотрению, какой формой рубля пользоваться в том или ином случае.

К тестированию новой формы нацвалюты допущены 13 банков: ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Росбанк, банк Дом.РФ, «Синара», «Ингосстрах банк», Транскапиталбанк, МТС-банк и «Киви банк». В 2024 г. к пилоту присоединится вторая группа из 16 банков. Введение цифрового рубля в оборот произойдет только при условии успешного завершения «пилотирования всех сценариев операций».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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