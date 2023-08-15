ВТБ провел первые операции с цифровым рублем

По словам члена правления ВТБ Святослава Островского, платформа цифрового рубля за счет многоступенчатой системы защиты от мошенников сможет сделать денежные переводы более безопасными. Новый инструмент будет востребован теми, кто часто пользуется межбанковскими переводами. Для розничных клиентов переводы будут доступны без комиссии. Система позволит настроить автоплатежи в цифровых рублях, заранее назначая дату, сумму и их получателя, а также оплачивать товары и услуги по QR-коду.