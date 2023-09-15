Набиуллина напомнила об отсутствии связи между цифровым рублем и биометрией
Сдача биометрических данных и использование цифрового рубля никак не связаны между собой, при этом оба процесса абсолютно добровольны для россиян. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров регулятора.
Журналисты в ходе мероприятия попросили Набиуллину прокомментировать возникшую в представлении ряда граждан связь между цифровым рублем и биометрией.
«Первое: биометрия и цифровой рубль – два проекта, абсолютно между собой не связанные. Использование цифрового рубля не предполагает обязательность биометрии. Оба процесса <...> абсолютно добровольны», – ответила она.
Регулятор, подчеркнула Набиуллина, лишь создает возможность выбора, но каждый человек сам решает, как ему осуществлять расчеты. Статистика показывает, что россияне предпочитают более удобные способы оплаты – карты и онлайн-переводы, но и наличные никто отменять не собирается, отметила она.
«Наличные мы продолжаем развивать, мы даже новый ряд банкнотный делаем с новым дизайном. Поэтому наличные никуда не исчезнут. Спрос на наличные есть и был», – пояснила глава ЦБ.
Платежи же через цифровой рубль по задумке регулятора должны быть удобными и более дешевыми для граждан, резюмировала она.
Первые реальные операции с цифровым рублем ЦБ начал 15 августа в 11 городах. В пилоте будут участвовать порядка 600 граждан и 30 торговых точек, но вскоре регулятор планирует расширить количество участников. На первом этапе будут тестироваться открытие цифровых кошельков банкам и их клиентам – гражданам и компаниям, переводы между клиентами и оплата в торговых точках по QR-коду.
Разработку цифрового рубля Банк России начал в 2020 г., а с 1 августа 2023 г. заработал закон о его внедрении в качестве третьей формы национальной валюты наравне с наличной и безналичной. Новым законом цифровой рубль приравнивается как к наличным, так и безналичным деньгам. Разница лишь в том, что безналичные рубли хранятся на счетах в банке, а цифровые будут находиться на платформе ЦБ, доступ к которой граждане могут получить бесплатно через привычное мобильное приложение любого банка, в котором они являются клиентами.
С 1 июня в силу вступил закон, согласно которому биометрия будет обрабатываться только внутри Единой биометрической системы (ЕБС), созданной еще в 2018 г. Банки и другие организации, которые хранят такие данные, должны были передать их в систему до 30 сентября 2023 г., уведомив об этом клиентов за 30 дней до передачи.
Биометрические данные сдаются добровольно, а отказ от их передачи и обработки россияне могут оформить в любой момент. В конце 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает принудительный сбор биометрии и любую дискриминацию в отношении тех, кто отказался от ее сдачи.