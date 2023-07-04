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Общество

Треть опрошенных граждан России плохо относятся к сдаче биометрии

39% респондентов при этом вообще не знают, что это такое
Алиса Бурдина
Павел Лисицын / РИА Новости

32% опрошенных россиян негативно относятся к сдаче биометрии, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Положительно к биометрии относятся 26% респондентов, нейтрально 30%, еще 12% ответить затруднились.

Те, кто относятся к биометрии негативно, чаще всего объясняют это вторжением в частную жизнь: «сбор личных данных / нарушение прав и свобод человека» – 25%, «контроль / слежка за человеком» – 7%, «государство использует против людей / цифровой концлагерь» – 4%. 11% объяснили свое отношение возможными утечками и тем, что данные плохо хранятся.

8% респондентов сообщили о возможных злоупотреблениях, 6% опасаются, что их данные попадут к мошенникам. 11% не увидели в сдаче биометрии нужды, а 5% прямо признались, что не понимают, зачем это делается.

Впрочем, число людей, которые в принципе не знают, что такое биометрия, выше: 39% участников опроса не знают об этой технологии, знают 55% опрошенных граждан, 5% затруднились с ответом.

В открытом вопросе об интерпретации понятия «биометрия» (среди тех, кто сообщил, что знает о ней) примерно каждый третий человек (58%) назвал уникальные физические признаки человека. 35% указали на особенности: отпечатки пальцев, сетчатка глаза, рост, вес и т.д. 2% опрошенных под биометрией понимают биометрический загранпаспорт.

С понятием «биометрии» знакомы 59% опрошенных мужчин и 52% женщин). Чаще о технологии знали жители столиц (77%).

В качестве положительных аспектов использования биометрии респонденты отметили безопасность, прозрачность и удобство.

Большая часть опрошенных россиян (56%) ни разу не сталкивались с предложением сдать биометрические данные, и лишь 29% сталкивались с таким предложением и принимали его. 13% сталкивались, но отказывались от биометрии.

Те, кто сталкивались и сдавали свои биометрические данные в основном (48%) положительно относятся к биометрическим технологиям, но для тех, кто ни разу не сталкивался с этим, биометрия имеет негативную коннотацию (42%). Директор дивизиона «Биометрия» Сбера Олег Евсеев подтвердил, что «если клиенты хоть раз использовали биометрию, то они в ⅔ случаях возвращались к ее использованию».

«Отношение к биометрии в значительной степени зависит от информированности, понимания ее потенциальных преимуществ и рисков для людей, а также уровня доверия к тем, кто собирает и обрабатывает биометрические данные», – подчеркнул руководитель департамента социальных исследований ВЦИОМ Андрей Даудрих.

Телефонный опрос был проведен ВЦИОМом 18 июня. В нем приняли участие 1600 респондентов возрастом от 18 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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