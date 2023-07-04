Треть опрошенных граждан России плохо относятся к сдаче биометрии

Те, кто сталкивались и сдавали свои биометрические данные в основном (48%) положительно относятся к биометрическим технологиям, но для тех, кто ни разу не сталкивался с этим, биометрия имеет негативную коннотацию (42%). Директор дивизиона «Биометрия» Сбера Олег Евсеев подтвердил, что «если клиенты хоть раз использовали биометрию, то они в ⅔ случаях возвращались к ее использованию».