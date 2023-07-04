Треть опрошенных граждан России плохо относятся к сдаче биометрии

Треть опрошенных граждан России плохо относятся к сдаче биометрии39% респондентов при этом вообще не знают, что это такое
32% опрошенных россиян негативно относятся к сдаче биометрии, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Положительно к биометрии относятся 26% респондентов, нейтрально 30%, еще 12% ответить затруднились.
Те, кто относятся к биометрии негативно, чаще всего объясняют это вторжением в частную жизнь: «сбор личных данных / нарушение прав и свобод человека» – 25%, «контроль / слежка за человеком» – 7%, «государство использует против людей / цифровой концлагерь» – 4%. 11% объяснили свое отношение возможными утечками и тем, что данные плохо хранятся.
8% респондентов сообщили о возможных злоупотреблениях, 6% опасаются, что их данные попадут к мошенникам. 11% не увидели в сдаче биометрии нужды, а 5% прямо признались, что не понимают, зачем это делается.
Впрочем, число людей, которые в принципе не знают, что такое биометрия, выше: 39% участников опроса не знают об этой технологии, знают 55% опрошенных граждан, 5% затруднились с ответом.
В открытом вопросе об интерпретации понятия «биометрия» (среди тех, кто сообщил, что знает о ней) примерно каждый третий человек (58%) назвал уникальные физические признаки человека. 35% указали на особенности: отпечатки пальцев, сетчатка глаза, рост, вес и т.д. 2% опрошенных под биометрией понимают биометрический загранпаспорт.
С понятием «биометрии» знакомы 59% опрошенных мужчин и 52% женщин). Чаще о технологии знали жители столиц (77%).
В качестве положительных аспектов использования биометрии респонденты отметили безопасность, прозрачность и удобство.
Большая часть опрошенных россиян (56%) ни разу не сталкивались с предложением сдать биометрические данные, и лишь 29% сталкивались с таким предложением и принимали его. 13% сталкивались, но отказывались от биометрии.
Те, кто сталкивались и сдавали свои биометрические данные в основном (48%) положительно относятся к биометрическим технологиям, но для тех, кто ни разу не сталкивался с этим, биометрия имеет негативную коннотацию (42%). Директор дивизиона «Биометрия» Сбера Олег Евсеев подтвердил, что «если клиенты хоть раз использовали биометрию, то они в ⅔ случаях возвращались к ее использованию».
«Отношение к биометрии в значительной степени зависит от информированности, понимания ее потенциальных преимуществ и рисков для людей, а также уровня доверия к тем, кто собирает и обрабатывает биометрические данные», – подчеркнул руководитель департамента социальных исследований ВЦИОМ Андрей Даудрих.
Телефонный опрос был проведен ВЦИОМом 18 июня. В нем приняли участие 1600 респондентов возрастом от 18 лет.