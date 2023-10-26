ВТБ предупредил о «бразильском сценарии» на российском рынке

ВТБ предупредил о «бразильском сценарии» на российском рынкеВысокая ключевая ставка может привести к тому, что будут выдаваться только субсидированные кредиты
Дальнейшее повышение ключевой ставки может привести к существенному замедлению кредитования по бразильскому сценарию, когда в период высокой ставки выдаются только субсидированные займы как компаниям, так и гражданам. Об этом в ходе телеконференции заявил журналистам первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. От этого кредитование «серьезным образом» замедлится, но не остановится полностью, отметил он. «Мы двигаемся к [такому] сценарию», – сказал Пьянов.
Сейчас ключевая ставка составляет 13% годовых. На предстоящем в пятницу, 27 октября, заседании совета директоров ЦБ повысит ее минимум на 100 базисных пунктов, следует из консенсус-прогноза «Ведомостей». Повышение ключевой до 14% может привести уже в 2023 г. к замедлению темпов роста кредитования юрлиц на 2 процентных пункта (п. п.), ипотеки – на 3 п. п. и всех прочих кредитов – на 5 п. п., говорит Пьянов.
Два повышения ставки – в августе – сентябре с 8,5 до 12%, а затем до 13% – привело к замедлению кредитования в октябре, продолжает топ-менеджер ВТБ. Например, по ипотеке в ВТБ наблюдается снижение новых заявок, но большой пул выдач все равно связан с закрытием ранее одобренных кредитов. При этом высокая ключевая ставка не основной фактор, уточняет Пьянов, потому что большее влияние на охлаждение сегмента оказали введенные регулятором макропруденциальные ограничения.
Если рассматривать весь рынок кредитования в совокупности, то полная остановка выдач маловероятна, считает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Но в отдельных сегментах так и будет, добавляет он: например, в ипотечном сегменте ставки по рыночным кредитам уже являются заградительными. Средневзвешенная ставка по жилищным ссудам на «вторичку» в топ-20 банков составляет 14,55%, на новостройки — 14,42%, следует из данных Дом.РФ на 20 октября.
В условиях высокой ключевой ставки банки оказываются в ситуации, когда риски кредитования как розничных, так и корпоративных клиентов существенно растут, говорит управляющий директор рейтингового агентства НРА Сергей Гришунин. Поэтому с точки зрения риск-моделей банков количество выдач будет неминуемо снижаться, так как способность клиентов обслуживать долг по таким ставкам будет сокращаться, а их кредитный профиль ухудшаться, поясняет он. Назвать такой уровень ключевой ставки, после которого несубсидированное кредитование полностью остановится, Гришунин счел невозможным. По его словам, критический уровень – это 20%, выше которого будет уже не охлаждение кредитования, а кредитное сжатие. Но эксперт уверен, что такие риски Банк России учтет при принятии решений по денежно-кредитной политике, поэтому ситуация «схлопывания» кредитов вряд ли произойдет.
По данным ЦБ, в сентябре прирост корпоративных кредитов сохранил высокие темпы и составил 2% (против 1,7% в августе), или 1,4 трлн руб. При этом регулятор ожидает некоторого замедления корпоративного кредитования в IV квартале 2023 г. из-за роста ставок. По ипотеке в сентябре был выдан рекордный объем ссуд на 955 млрд руб., что на 12% больше показателя месяцем ранее. Как отмечал регулятор, это может быть связано со стремлением граждан взять кредит до повышения первоначального взноса по льготным программам, а также с опасением дальнейшего роста цен на квартиры. В свою очередь банки стремились выдать больше ссуд до введения новых ограничений.
Сегмент потребительского кредитования в сентябре замедлился до 1,5% против 2,4% в августе, следует из данных ЦБ. С одной стороны, это связано со снижением спроса на кредиты из-за их удорожания, а также с некоторым замедлением потребительской активности. С другой стороны, банки могли сократить объем предложения из-за ужесточения макропруденциального регулирования.