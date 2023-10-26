ВТБ предупредил о «бразильском сценарии» на российском рынке

В условиях высокой ключевой ставки банки оказываются в ситуации, когда риски кредитования как розничных, так и корпоративных клиентов существенно растут, говорит управляющий директор рейтингового агентства НРА Сергей Гришунин. Поэтому с точки зрения риск-моделей банков количество выдач будет неминуемо снижаться, так как способность клиентов обслуживать долг по таким ставкам будет сокращаться, а их кредитный профиль ухудшаться, поясняет он. Назвать такой уровень ключевой ставки, после которого несубсидированное кредитование полностью остановится, Гришунин счел невозможным. По его словам, критический уровень – это 20%, выше которого будет уже не охлаждение кредитования, а кредитное сжатие. Но эксперт уверен, что такие риски Банк России учтет при принятии решений по денежно-кредитной политике, поэтому ситуация «схлопывания» кредитов вряд ли произойдет.