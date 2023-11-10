ЦБ рассказал о расширении присутствия страховщиков в новых регионах

С июня «ПСБ страхование» начал продажу страховок по партнерской программе: их можно оформить через онлайн-агрегатор. QR-код со ссылкой на него есть во всех отделениях банка ПСБ в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, уточнил представитель Промсвязьбанка. ПСБ до конца 2023 г. расширит сеть присутствия в новых субъектах до 470 офисов, количество открытых в этом году отделений будет увеличено еще до 270, сообщал представитель банка в сентябре.