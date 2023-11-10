ЦБ рассказал о расширении присутствия страховщиков в новых регионах

ЦБ рассказал о расширении присутствия страховщиков в новых регионахС 1 января автовладельцы этих территорий будут обязаны иметь полис ОСАГО
Банк России отмечает, что некоторые страховщики ОСАГО выходят в новые регионы, рассказал «Ведомостям» директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов в кулуарах Finopolis-2023, не раскрыв конкретные компании. Нельзя сказать, что страховые компании начали активно осваивать новые возможности, но «отдельные игроки видят возможности дополнительного развития бизнеса», отметил он.
В новых регионах продают полисы ОСАГО российские страховщики «Астро-Волга» и «ПСБ страхование», сообщили «Ведомостям» их представители.
С октября 2022 г. «Астро-Волга» расширилась до 120 агентских офисов продаж в новых регионах, число которых постоянно растет, сообщил «Ведомостям» представитель страховщика. Страховое покрытие распространяется на все новые территории без исключений.
С июня «ПСБ страхование» начал продажу страховок по партнерской программе: их можно оформить через онлайн-агрегатор. QR-код со ссылкой на него есть во всех отделениях банка ПСБ в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, уточнил представитель Промсвязьбанка. ПСБ до конца 2023 г. расширит сеть присутствия в новых субъектах до 470 офисов, количество открытых в этом году отделений будет увеличено еще до 270, сообщал представитель банка в сентябре.
В регионах есть и локальные игроки, например, в ДНР ОСАГО продает компания «Хатхор», убедились «Ведомости». Но территория страхования в полисе ограничена пределами этой республики, так как лицензии Банка России у нее нет: ее «Хатхору» в 2020 г. выдавал местный Центральный республиканский банк, который сейчас присоединен к Промсвязьбанку.
При этом «Астро-Волга» на новых территориях оказывает услуги по всем видам добровольного страхования, сообщил представитель компании. «ПСБ страхование» также планирует расширить линейку страховых продуктов и предоставить клиентам программу, в которую будет включено прохождение комплексного медицинского обследования и последующее лечение, рассказал представитель.
Сейчас автовладельцы в новых регионах могут ездить без полисов ОСАГО – для них действует «переходный режим» в законодательстве после вступления в состав РФ. С 1 января 2024 г. наличие полиса станет обязательным. С этой даты территориальный тарифный коэффициент составит 0,68% для всех типов автомобилей – это минимальное значение из всех возможных. Оно, как и возраст, стаж и проч., учитывается при расчете стоимости полиса.
С апреля 2023 г. жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, желающие выехать на своей машине в другие регионы, могут купить ОСАГО через онлайн-систему «Е-Гарант», сообщал Российский союз автостраховщиков (РСА).
Вопрос страхования на новых территориях касается не только ОСАГО, но и в принципе всех продуктов. Одна из причин – отсутствие инфраструктуры, которая позволила бы вести там деятельность страховщикам, заявлял «Известиям» глава департамента андеррайтинга страховой компании МАКС Алексей Фомичев. Сохраняется и сложность прогнозирования наступления рисков и их урегулирования, указывает собеседник «Ведомостей» в страховщике.
Некоторые крупные российские страховщики выходить в новые регионы не хотят в том числе по политическим причинам, а также невозможности математически рассчитать вероятность наступления страховых случаев, говорят два собеседника «Ведомостей» в разных страховщиках. Но собеседник в третьем последний аргумент опровергает: вероятность наступления убытков там примерно равна стандартным рискам.
Частично проблему решает господдержка. Для ипотечного страхования в целях развития жилищного строительства в новых регионах разработан механизм субсидий, которые приобретают полисы страхования личных рисков и недвижимости при оформлении ипотеки. В рамках такой субсидии, например, «ПСБ страхование» уже страховал ипотеку.
Власти неоднократно вели переговоры на тему роста доступности ОСАГО в новых регионах. В частности, в апреле Совет Федерации рекомендовал Банку России и РСА создать условия для увеличения количества страховых компаний, предоставляющих услуги ОСАГО, на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Но однозначного решения, как стимулировать страховщиков выходить в новые зоны, пока нет. Тогда же заместитель министра финансов России Алексей Моисеев сообщал, что у жителей этих регионов должна быть возможность покупать полисы любых российских игроков.
С учетом территориального коэффициента в 0,68%, минимальная стоимость полиса на год для легковушки может составить 566,3 руб. Расчеты проводились по минимальному базовому тарифу (1646 руб.) для водителя старше 22 лет, со стажем более трех лет и наиболее выгодным коэффициентом бонус-малус (0,46%, соответствует самому высокому классу водителя и предполагает отсутствие аварий в течение десяти лет вождения), при этом указывалась небольшая мощность двигателя (от 70 до 100 л. с., что соответствует, например, автомобилю ВАЗ 2114, LADA Niva, Lada Granta, Renault Sandero, Changan Alsvin, Hyundai Accent).
На начало 2023 г. в ДНР было зарегистрировано 700 000 автомобилей, включая мотоциклы, грузовики и автобусы, писали СМИ со ссылкой на данные минтранса ДНР, не публикуя разбивку по типам ТС.