Власти решили вопрос страхования военных рисков в новых регионах

Власти решили вопрос страхования военных рисков в новых регионахГосбюджет покроет страховые случаи в результате «терроризма и диверсии»
Минфин в ходе переговоров с Банком России и Российской национальной перестраховочной компанией (РНПК) подготовил проект постановления ведомства о страховании военных рисков в новых регионах и порядке выплат по ним, выяснили «Ведомости». Согласно проекту документа, говорят два знакомых с ним источника «Ведомостей», средства на покрытие страховых случаев будут направляться РНПК, которая станет оператором программы, из фонда национального благосостояния (ФНБ).
Покрытие будет касаться случаев, наступивших в результате «терроризма и диверсии» – именно так в проекте названы военные риски, говорят источники «Ведомостей». «Эти вопросы находятся в компетенции правительства», – такой информацией ограничился представитель ЦБ в ответ на запрос «Ведомостей». «Ведомости» направили запрос в пресс-службу правительства. В Минфине не ответили на запрос. Представитель РНПК отказался от комментариев.