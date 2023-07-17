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Власти решили вопрос страхования военных рисков в новых регионах

Госбюджет покроет страховые случаи в результате «терроризма и диверсии»
Софья Шелудченко Денис Ильюшенков Василий Милькин
В Минфине и ЦБ думают, что непредвиденные расходы страховщиков можно переложить на бюджет / РИА Новости

Минфин в ходе переговоров с Банком России и Российской национальной перестраховочной компанией (РНПК) подготовил проект постановления ведомства о страховании военных рисков в новых регионах и порядке выплат по ним, выяснили «Ведомости». Согласно проекту документа, говорят два знакомых с ним источника «Ведомостей», средства на покрытие страховых случаев будут направляться РНПК, которая станет оператором программы, из фонда национального благосостояния (ФНБ).

Покрытие будет касаться случаев, наступивших в результате «терроризма и диверсии» – именно так в проекте названы военные риски, говорят источники «Ведомостей». «Эти вопросы находятся в компетенции правительства», – такой информацией ограничился представитель ЦБ в ответ на запрос «Ведомостей». «Ведомости» направили запрос в пресс-службу правительства. В Минфине не ответили на запрос. Представитель РНПК отказался от комментариев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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