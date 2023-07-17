Власти решили вопрос страхования военных рисков в новых регионах

Покрытие будет касаться случаев, наступивших в результате «терроризма и диверсии» – именно так в проекте названы военные риски, говорят источники «Ведомостей». «Эти вопросы находятся в компетенции правительства», – такой информацией ограничился представитель ЦБ в ответ на запрос «Ведомостей». «Ведомости» направили запрос в пресс-службу правительства. В Минфине не ответили на запрос. Представитель РНПК отказался от комментариев.