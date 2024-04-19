/ Финансы

Бизнес и граждане в марте активно кредитовались в банках

Компании занимали для уплаты налогов, граждане брали в долг на жилье и потребление
Екатерина Литова
Евгений Разумный / Ведомости

В марте рост корпоративного портфеля банков ускорился до 1,8% после сдержанных темпов января (-0,1%) и февраля (+0,6%). Показатель прибавил за месяц 1,3 трлн руб. и достиг 76 трлн руб., следует из информационно-аналитического материала ЦБ.

Почти весь рост пришелся на рублевые кредиты (на 1,3 трлн руб., или 2%), главным образом транспортным и нефтегазовым компаниям, отмечает Банк России. Также существенный объем кредитов выдан застройщикам в рамках проектного финансирования строительства жилья.

По мнению ЦБ, высокий спрос на заемное финансирование может быть связан с необходимостью уплаты крупных налогов, в том числе на прибыль за 2023 г., на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья нефтегазовых компаний за тот же год (600 млрд руб. по данным Минфина), а также НДС за IV квартал 2023 г. 

Валютные кредиты выросли слабо – на 65 млрд руб. в рублевом эквиваленте, или 0,5% (с исключением влияния валютной переоценки), при этом их доля в портфеле практически не изменилась и составила 16,5% против 16,7% на начало марта.

На фоне выплат налогов в бюджет компании активно забирали средства со счетов в банках: объем остатков сократился почти на 1 трлн руб., или 1,6%, до 53,4 трлн руб. Это произошло в основном в последние десять дней марта после роста в феврале на 1%. Снижались как рублевые (на 790 млрд руб., или 1,8%), так и валютные остатки (на 92 млрд руб. в рублевом эквиваленте, 0,8%). 

Динамика розничного кредитования в марте также ускорилась. По предварительным данным ЦБ, ипотечный портфель вырос за месяц на 1,2% после 0,8% в феврале и достиг 18,6 трлн руб. Выдачи увеличились на 34% до 447 млрд с 333 млрд руб. в феврале, практически полностью за счет ипотеки с господдержкой (+50%), на которую не влияют высокие ставки на рынке (а они достигают 17%), пишет ЦБ. Рыночная ипотека выросла всего на 5%, и с начала года на нее пришлось лишь около 30% всех выдач.

После ужесточения в конце 2023 г. условий льготной ипотеки под 8% самой популярной программой остается семейная, выдачи по которой увеличились в марте на 50% до 169 млрд со 113 млрд руб. Массовая льготная ипотека выросла на 37% до 95 млрд с 69 млрд руб. и почти достигла среднемесячных значений первого полугодия 2023 г. (103 млрд руб.).

Кроме того, пишет ЦБ, достаточно активно выдавалась IT-ипотека: выдачи достигли 46 млрд руб. против 24 млрд в феврале. Вероятно, полагает Банк России, заемщики стремились успеть взять кредит, пока лимит по программе не был исчерпан, – с 13 апреля правительство увеличило его еще на 200 млрд руб. до 700 млрд руб.

Необеспеченное потребительское кредитование ускорилось в марте до 2% с 0,9% в феврале – портфель достиг 14,1 трлн руб. Сохраняющаяся высокая потребительская активность «может говорить об уверенности в будущих доходах с учетом ситуации на рынке труда», пишет ЦБ в обзоре.

Вместе с кредитованием второй месяц подряд растут сбережения граждан в банках: остатки на счетах прибавили почти 1 трлн руб., или 1,9% (в феврале 2,5%), достигнув 47 трлн руб. Причина – увеличение доходов граждан (на 8% в годовом выражении по итогам IV квартала 2023 г.) и высокие депозитные ставки (14,7–14,8% в марте). Население несет в банки рубли – выросли только остатки в национальной валюте (на 893 млрд руб., 2,1%), тогда как в иностранной практически не изменились, снизившись на 2 млрд в рублевом эквиваленте. 

Рублевые средства увеличились преимущественно на срочных вкладах (на 710 млрд руб., 2,5%), при этом, по оценке ЦБ, около 200 млрд руб. приходится на начисленные проценты – это вызвано сохранением выгодных ставок по вкладам. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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