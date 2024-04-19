Бизнес и граждане в марте активно кредитовались в банках

Бизнес и граждане в марте активно кредитовались в банкахКомпании занимали для уплаты налогов, граждане брали в долг на жилье и потребление
В марте рост корпоративного портфеля банков ускорился до 1,8% после сдержанных темпов января (-0,1%) и февраля (+0,6%). Показатель прибавил за месяц 1,3 трлн руб. и достиг 76 трлн руб., следует из информационно-аналитического материала ЦБ.
Почти весь рост пришелся на рублевые кредиты (на 1,3 трлн руб., или 2%), главным образом транспортным и нефтегазовым компаниям, отмечает Банк России. Также существенный объем кредитов выдан застройщикам в рамках проектного финансирования строительства жилья.
По мнению ЦБ, высокий спрос на заемное финансирование может быть связан с необходимостью уплаты крупных налогов, в том числе на прибыль за 2023 г., на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья нефтегазовых компаний за тот же год (600 млрд руб. по данным Минфина), а также НДС за IV квартал 2023 г.
Валютные кредиты выросли слабо – на 65 млрд руб. в рублевом эквиваленте, или 0,5% (с исключением влияния валютной переоценки), при этом их доля в портфеле практически не изменилась и составила 16,5% против 16,7% на начало марта.
На фоне выплат налогов в бюджет компании активно забирали средства со счетов в банках: объем остатков сократился почти на 1 трлн руб., или 1,6%, до 53,4 трлн руб. Это произошло в основном в последние десять дней марта после роста в феврале на 1%. Снижались как рублевые (на 790 млрд руб., или 1,8%), так и валютные остатки (на 92 млрд руб. в рублевом эквиваленте, 0,8%).
Динамика розничного кредитования в марте также ускорилась. По предварительным данным ЦБ, ипотечный портфель вырос за месяц на 1,2% после 0,8% в феврале и достиг 18,6 трлн руб. Выдачи увеличились на 34% до 447 млрд с 333 млрд руб. в феврале, практически полностью за счет ипотеки с господдержкой (+50%), на которую не влияют высокие ставки на рынке (а они достигают 17%), пишет ЦБ. Рыночная ипотека выросла всего на 5%, и с начала года на нее пришлось лишь около 30% всех выдач.
После ужесточения в конце 2023 г. условий льготной ипотеки под 8% самой популярной программой остается семейная, выдачи по которой увеличились в марте на 50% до 169 млрд со 113 млрд руб. Массовая льготная ипотека выросла на 37% до 95 млрд с 69 млрд руб. и почти достигла среднемесячных значений первого полугодия 2023 г. (103 млрд руб.).
Кроме того, пишет ЦБ, достаточно активно выдавалась IT-ипотека: выдачи достигли 46 млрд руб. против 24 млрд в феврале. Вероятно, полагает Банк России, заемщики стремились успеть взять кредит, пока лимит по программе не был исчерпан, – с 13 апреля правительство увеличило его еще на 200 млрд руб. до 700 млрд руб.
Необеспеченное потребительское кредитование ускорилось в марте до 2% с 0,9% в феврале – портфель достиг 14,1 трлн руб. Сохраняющаяся высокая потребительская активность «может говорить об уверенности в будущих доходах с учетом ситуации на рынке труда», пишет ЦБ в обзоре.
Вместе с кредитованием второй месяц подряд растут сбережения граждан в банках: остатки на счетах прибавили почти 1 трлн руб., или 1,9% (в феврале 2,5%), достигнув 47 трлн руб. Причина – увеличение доходов граждан (на 8% в годовом выражении по итогам IV квартала 2023 г.) и высокие депозитные ставки (14,7–14,8% в марте). Население несет в банки рубли – выросли только остатки в национальной валюте (на 893 млрд руб., 2,1%), тогда как в иностранной практически не изменились, снизившись на 2 млрд в рублевом эквиваленте.
Рублевые средства увеличились преимущественно на срочных вкладах (на 710 млрд руб., 2,5%), при этом, по оценке ЦБ, около 200 млрд руб. приходится на начисленные проценты – это вызвано сохранением выгодных ставок по вкладам.