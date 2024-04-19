Бизнес и граждане в марте активно кредитовались в банках

Динамика розничного кредитования в марте также ускорилась. По предварительным данным ЦБ, ипотечный портфель вырос за месяц на 1,2% после 0,8% в феврале и достиг 18,6 трлн руб. Выдачи увеличились на 34% до 447 млрд с 333 млрд руб. в феврале, практически полностью за счет ипотеки с господдержкой (+50%), на которую не влияют высокие ставки на рынке (а они достигают 17%), пишет ЦБ. Рыночная ипотека выросла всего на 5%, и с начала года на нее пришлось лишь около 30% всех выдач.