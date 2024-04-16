Аналитики ждут падения выдач ипотеки на 30–40% в 2024 году

Качество ипотечного портфеля оценивается аналитиками «Эксперт РА» как высокое: уровень просроченной задолженности в портфеле по итогам 2023 г. опустился ниже 0,4% за счет опережающего роста портфеля (+29% без учета секьюритизации) над динамикой просрочки (+4%). Но Банк России не раз обращал внимание на ухудшение качества выдаваемой ипотеки: с 2020 г. более чем в 2 раза увеличилась доля заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН, соотношение платежей по всем кредитам и их ежемесячного дохода) более 80%. То же самое с первоначальным взносом – в начале IV квартала он был менее 20% более чем у 50% заемщиков, тогда как в начале 2020 г. их доля была менее 30%. Вдобавок на фоне активизации сберегательной модели поведения россиян в период высоких ставок доля досрочных погашений снижается, что ведет к увеличению срока амортизации портфеля (плюс один год в 2023 г.) и, как следствие, повышает кредитные риски, пишут аналитики «Эксперт РА».