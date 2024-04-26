ЦБ впервые вводит надбавки на капитал при выдаче автокредитов

ЦБ впервые вводит надбавки на капитал при выдаче автокредитовИ еще сильнее ужесточает необеспеченный сегмент рынка
Банк России впервые вводит надбавки к коэффициентам риска по автокредитам, а также вновь повышает их по необеспеченным потребительским ссудам, говорится в сообщении регулятора. Действовать они начнут с 1 июля. Такое решение регулятор принял в ответ на сигналы о накоплении в портфелях банков более рискованных ссуд, пояснила его председатель Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 26 апреля.
У ЦБ нет цели ограничить темпы кредитов. «Если люди с уже большими долгами будут нагружаться еще дополнительными кредитами, то это просто становится социальной проблемой», – заявила Набиуллина.
Макропруденциальные надбавки увеличивают нагрузку на капитал банка при выдаче определенного вида кредита – чем они выше, тем больше запаса капитала требуется. Мера направлена на ограничение долговой нагрузки граждан, накопление буфера капитала, который может быть использован банками в будущем, и повышение устойчивости банков в случае роста потерь по потребительским кредитам, говорится в сообщении ЦБ.
Надбавки по автокредитам вводятся для выдач заемщикам с показателем долговой нагрузки выше 50% (ПДН; соотношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к среднемесячному доходу). Надбавки для необеспеченных кредитов будут применяться для всех ссуд с полной стоимостью от 25% (ПСК; полная ставка по кредиту, включает все затраты заемщика на его обслуживание, в том числе комиссии и расходы на страховку) и для всех заемщиков независимо от их уровня ПДН, следует из сообщения ЦБ.
Надбавки по необеспеченным потребительским кредитам будут в большей степени влиять на кредиты наличными с высоким уровнем ПСК, по которым риски заемщиков выше, а также на кредитные карты, полагает ЦБ.
Сейчас выдачи необеспеченных потребкредитов, помимо надбавок, ограничены макропруденциальными лимитами (МПЛ; прямые количественные ограничения на выдачи). Их действие постепенно улучшает структуру кредитования, отмечает ЦБ: доля ссуд, которые банки предоставляют заемщикам с ПДН более 50%, снизилась с момента введения МПЛ с 64% в IV квартале 2022 г. до 34% в I квартале 2024 г. При этом по кредитам наличными эта доля снизилась с 67 до 25%, а по кредитным картам – с 59 до 43%.
Причины изменений
Автокредитование растет высокими темпами, отмечает ЦБ. В этом году выдачи ссуд на машины каждый месяц ставят новый рекорд: в марте банки предоставили автокредитов на 224 млрд руб., что на 30,8% больше, чем месяцем ранее, и в 2,3 раза выше, чем в марте 2023 г., следует из предварительных данных экспресс-мониторинга аналитической компании Frank RG. В количественном выражении граждане взяли 159 500 автокредитов – это на 32% больше показателя февраля и более чем в два раза превышает аналогичного периода год назад.
При этом рост задолженности по автокредитам на 1 апреля составил 53% в годовой динамике, отмечает ЦБ. Он обеспечивается в том числе ослаблением банками стандартов кредитования, полагает регулятор. На долю кредитов с ПДН более 50% пришлось 61% выдач в I квартале 2024 г., тогда как в I квартале 2023 г. этот показатель составлял 50%, а в I квартале 2022 г. – 44%.
Также банки постепенно повышают ставки по вновь предоставленным кредитам в условиях роста рыночных ставок и временной отмены ЦБ ограничения на предельный размер ПСК до 1 июля 2024 г. В связи с этим средневзвешенное значение ПСК по предоставленным кредитам наличными увеличилось с 20,3% в III квартале 2023 г. до 26,4% в I квартале 2024 г. Несмотря на то, что прирост данного показателя отражает удорожание стоимости привлеченных средств на рынке (прирост ключевой ставки за данный период составил 7,5 п. п.), ранние индикаторы кредитного качества говорят о том, что предоставляемые с III квартала 2023 г. ссуды характеризуются заметно более высоким уровнем риска, поясняется в сообщении ЦБ. К тому же кредиты по более высокой ставке берут заемщики с повышенным уровнем риска, тогда как более платежеспособные граждане откладывают решение о получении кредита. В итоге банки смягчают свои требования, кредитуя более рискованных граждан и компенсируя повышенный риск высоким уровнем ПСК, отмечает регулятор.
В марте задолженность по необеспеченным потребительским кредитам увеличилась на 1,8%, тогда как в феврале и январе рост составлял 0,9%, отмечается в сообщении. По кредитам наличными в I квартале 2024 г. показатель снизился на 1,5%, но по кредитным картам вырос на 11%. Несмотря на то, что в кредитках большая часть задолженности (74%) приходится на карты, выданные заемщикам до прямых ограничений (макропруденциальные лимиты), ускоренный рост задолженности по ним создает предпосылки для накопления в кредитном портфеле банков более рискованных кредитов, отмечает ЦБ.
Ожидаемая мера
Ужесточение надбавок к риск-весам потребительских кредитов – ожидаемая мера, говорит управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Хотя в выдачах новых потребкредитов прослеживаются улучшения в разрезе категорий закредитованности заемщиков, но долговая нагрузка населения в целом остается проблемной, а темпы роста портфеля не сбавляются, поясняет он. Это означает растущий или, в лучшем случае, пока неизменный потенциал будущих проблем, отмечает эксперт: от кредитных потерь банков до ухудшения социально-экономической ситуации в целом.
Симметричное охлаждение автокредитования вполне логично, потому что ситуация с высокой долговой нагрузкой ухудшается комплексно и системно, продолжает Беликов. Но первые надбавки по автокредитам выглядят более лояльными, чем по «потребам», хотя бы потому, что не учитывают ставки, отмечает он. При этом эксперт опасается, что банки станут приоритезировать выдачи автокредитов, где при той же нагрузке на капитал, что и в потребительском кредитовании, можно установить более высокие ставки и, соответственно, получить большую премию за риск, кредитуя потенциально проблемных заемщиков. Как следствие, темпы автокредитования могут показать низкую чувствительность к таким надбавкам, полагает Беликов. С ним согласен директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин: влияние будет минимальным, так как на рынке сохраняется высокий спрос на автомобили, несмотря на высокие процентные ставки.
При этом, эффект от внедрения регуляторных ограничений по рыночной ипотеке показал свою эффективность, и, в данном сегменте, можно наблюдать определенное охлаждение, говорит директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. В то же время динамика выдач кредитных продуктов зависит не только от регуляторных ограничений, но и от риск-политик, которым следуют банки, а также от ряда иных факторов, добавляет он. Например, на потребительское кредитование оказывает давление развитие сегмента рассрочки BNPL (buy now, pay later – «покупай сейчас, плати потом»), на автокредиты – сохраняющиеся программы льготные программы и субсидирование за счет автопроизводителей.
Вводя ограничения, ЦБ подает очередной сигнал рынку о необходимости сокращения объема выдач кредитов гражданам с целью контроля над уровнем инфляции, и, в случае необходимости регуляторные меры могут быть ужесточены, считает Бородулин. Лопатин же полагает, что в ответ на введение надбавок банки вынуждены будут либо полностью прекратить выдавать наиболее рискованные кредиты (например, с ПСК от 40%), либо значительно уменьшить их долю в выдачах. Некоторые игроки могут дополнительно повысить процентные ставки, увеличив маржинальность кредитования и компенсировав тем самым рост давления на их капитал, добавляет он.