ЦБ впервые вводит надбавки на капитал при выдаче автокредитов

Также банки постепенно повышают ставки по вновь предоставленным кредитам в условиях роста рыночных ставок и временной отмены ЦБ ограничения на предельный размер ПСК до 1 июля 2024 г. В связи с этим средневзвешенное значение ПСК по предоставленным кредитам наличными увеличилось с 20,3% в III квартале 2023 г. до 26,4% в I квартале 2024 г. Несмотря на то, что прирост данного показателя отражает удорожание стоимости привлеченных средств на рынке (прирост ключевой ставки за данный период составил 7,5 п. п.), ранние индикаторы кредитного качества говорят о том, что предоставляемые с III квартала 2023 г. ссуды характеризуются заметно более высоким уровнем риска, поясняется в сообщении ЦБ. К тому же кредиты по более высокой ставке берут заемщики с повышенным уровнем риска, тогда как более платежеспособные граждане откладывают решение о получении кредита. В итоге банки смягчают свои требования, кредитуя более рискованных граждан и компенсируя повышенный риск высоким уровнем ПСК, отмечает регулятор.