Почему высокие ставки слабо сдерживают рост кредитования граждан

Почему высокие ставки слабо сдерживают рост кредитования гражданВ марте экономическая и потребительская активность традиционно находится на пике
Темпы роста розничного кредитования в марте ускорились: портфель потребительских ссуд достиг 14,1 трлн руб. и за месяц прибавил 2% против 0,9% в январе – феврале, следует из обзора ЦБ о развитии банковского сектора. Ипотечный портфель увеличился на 1,2% после 0,8% в феврале и составил 18,6 трлн руб. – выдачи выросли на 34% до 447 млрд руб. Рост практически полностью был обеспечен ипотекой с господдержкой (+50%). Объем выдач необеспеченных кредитов ЦБ не раскрыл.
Исходя из данных Банка России, в марте портфель необеспеченных потребкредитов прирос сразу на 277 млрд руб. Это чуть больше уровня июля 2023 г. (255 млрд руб.) – с той разницей, что в том году после августовского пика объемы прироста ежемесячно снижались на фоне действия прямых ограничений на выдачи, так называемых макропруденциальных лимитов (МПЛ), и роста ключевой ставки: повышение началось в июле с 7,5% и достигло 16% в декабре.