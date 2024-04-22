Почему высокие ставки слабо сдерживают рост кредитования граждан

Исходя из данных Банка России, в марте портфель необеспеченных потребкредитов прирос сразу на 277 млрд руб. Это чуть больше уровня июля 2023 г. (255 млрд руб.) – с той разницей, что в том году после августовского пика объемы прироста ежемесячно снижались на фоне действия прямых ограничений на выдачи, так называемых макропруденциальных лимитов (МПЛ), и роста ключевой ставки: повышение началось в июле с 7,5% и достигло 16% в декабре.