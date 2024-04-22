/ Финансы

Почему высокие ставки слабо сдерживают рост кредитования граждан

В марте экономическая и потребительская активность традиционно находится на пике
Екатерина Литова
Банки оценили рост зарплат россиян и стали реже отказывать им в кредитах / Евгений Разумный / Ведомости

Темпы роста розничного кредитования в марте ускорились: портфель потребительских ссуд достиг 14,1 трлн руб. и за месяц прибавил 2% против 0,9% в январе – феврале, следует из обзора ЦБ о развитии банковского сектора. Ипотечный портфель увеличился на 1,2% после 0,8% в феврале и составил 18,6 трлн руб. – выдачи выросли на 34% до 447 млрд руб. Рост практически полностью был обеспечен ипотекой с господдержкой (+50%). Объем выдач необеспеченных кредитов ЦБ не раскрыл.

Исходя из данных Банка России, в марте портфель необеспеченных потребкредитов прирос сразу на 277 млрд руб. Это чуть больше уровня июля 2023 г. (255 млрд руб.) – с той разницей, что в том году после августовского пика объемы прироста ежемесячно снижались на фоне действия прямых ограничений на выдачи, так называемых макропруденциальных лимитов (МПЛ), и роста ключевой ставки: повышение началось в июле с 7,5% и достигло 16% в декабре.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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