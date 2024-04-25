/ Финансы

В ВТБ считают текущую ключевую ставку недостаточной для охлаждения экономики

Вопреки ожиданиям импульс ЦБ не охлаждает потребительский спрос и кредитование
Екатерина Литова
Наталья Заруцкая
Алексей Орлов / Ведомости

В нормальной ситуации ключевая ставка на уровне 16% для России является достаточным импульсом для охлаждения экономики, но в силу сложившихся условий (структурная перестройка, нехватка персонала, импортозамещение) этого не происходит: кредитование ускоряется, зарплаты растут, а признаков замедления нет, заявил журналистам в ходе телеконференции первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Банкир сравнил нынешнюю ситуацию в экономике с физическим «эффектом Джанибекова» – странным поведением тел в невесомости, когда без внешних сил объект меняет направление своего вращения против заданного человеком. Это явление в космосе обнаружил советский космонавт Владимир Джанибеков, наблюдая за движением открученных гаек. По мнению Пьянова, нечто похожее происходит с российской экономикой в ответ на высокую ставку: несмотря на охлаждающий импульс, «в силу определенных свойств» с неожиданностью для ЦБ она продолжает по-прежнему демонстрировать отсутствие признаков охлаждения.

По словам Пьянова, это проявляется в первую очередь в очень высоком темпе прироста внутреннего продукта. Банкир считает, что ЦБ пересмотрит свой прогноз динамики ВВП на опорном заседании в пятницу, 26 апреля. Минэкономразвития 23 апреля повысило прогноз роста российской экономики в 2024 г. до 2,8% с сентябрьской оценки в 2,3%. У ЦБ февральский прогноз роста ВВП в 2024 г. – 1-2%. В прошлом году российская экономика выросла на 3,6% – это рекордный темп с 2021 г.

Второй важный момент, на который обращает внимание Пьянов, – корпоративное кредитование. По его мнению, темпы прироста портфеля банков уже пробивают верхнюю границу диапазона регулятора – 6-11% по итогам года: у самого ВТБ корпоративный портфель за I квартал вырос на 6,8% до 15 трлн руб. По оценке банкира, прогноз требует пересмотра до 10-15% «как минимум».

«К сожалению, ключевая ставка в 16% не является достаточно охлаждающей в экономике, которая двигается вопреки по «эффекту Джанибекова» в сторону по-прежнему очень высоких темпов», – резюмировал Пьянов. Сейчас у Банка России дилемма, считает банкир: регулятор не может поднять ставку, так как давал много сигналов, что 16% – это максимальный уровень. Но ЦБ может пересмотреть и повысить прогноз средней ключевой ставки на 2024 г. (сейчас 13,5-15,5%), выйдя в верхнем диапазоне за пределы 16%, рассуждает Пьянов. Это даст сигнал, что если сохранится такой перегрев кредитного сегмента, темп роста ВВП и ситуация на рынке труда, то возможно и решение о повышении ставки, считает он. 

В феврале 2024 г. безработица в России составила 2,8%, что соответствует минимальному значению за весь период наблюдений показателя с 1991 г., сообщал ранее Росстат.

Поэтому основной интригой на заседании 26 апреля, по мнению Пьянова, станет смена коммуникации и подача сигналов по поводу либо более долгого срока жизни со ставкой 16% (возможно, до конца 2024 г.), либо по поводу ее повышения через изменения диапазона ставки на этот год.

Совет директоров Банка России на очередном заседании снова удержит ключевую ставку на текущем уровне в 16%. Такую оценку дали все опрошенные «Ведомостями» аналитики. Трое из 22 участников допустили повышение в диапазоне 50–100 б. п., но сочли такой сценарий маловероятным.

Для того чтобы перейти к снижению, ЦБ должен зафиксировать устойчивое замедление текущей инфляции, охлаждение кредитования населения и потребительской активности, а также снижение жесткости рынка труда и отсутствие реализации проинфляционных рисков со стороны бюджета или внешних условий, говорилось в резюме обсуждения ставки по итогам заседания 22 марта.

В марте граждане и компании активно кредитовались в банках. Рост корпоративного портфеля банков ускорился до 1,8% после сдержанных темпов января (–0,1%) и февраля (+0,6%), достигнув 76 трлн руб. Портфель необеспеченных потребительских ссуд достиг 14,1 трлн руб. и за месяц прибавил 2% против 0,9% в январе – феврале. Ипотечный портфель увеличился на 1,2% после 0,8% в феврале и составил 18,6 трлн руб. – выдачи выросли на 34% до 447 млрд руб. Рост практически полностью был обеспечен ипотекой с господдержкой (+50%). Объем выдач необеспеченных кредитов ЦБ не раскрыл.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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