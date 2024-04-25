В ВТБ считают текущую ключевую ставку недостаточной для охлаждения экономики

«К сожалению, ключевая ставка в 16% не является достаточно охлаждающей в экономике, которая двигается вопреки по «эффекту Джанибекова» в сторону по-прежнему очень высоких темпов», – резюмировал Пьянов. Сейчас у Банка России дилемма, считает банкир: регулятор не может поднять ставку, так как давал много сигналов, что 16% – это максимальный уровень. Но ЦБ может пересмотреть и повысить прогноз средней ключевой ставки на 2024 г. (сейчас 13,5-15,5%), выйдя в верхнем диапазоне за пределы 16%, рассуждает Пьянов. Это даст сигнал, что если сохранится такой перегрев кредитного сегмента, темп роста ВВП и ситуация на рынке труда, то возможно и решение о повышении ставки, считает он.