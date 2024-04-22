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Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ вновь оставит ключевую ставку на уровне 16%

Смягчение политики может отложиться до осени
Софья Ермакова
Дарья Мосолкина
Пресс-служба ЦБ

Совет директоров Банка России на следующем заседании 26 апреля снова удержит ключевую ставку на текущем уровне в 16%. Такую оценку дали все опрошенные «Ведомостями» аналитики. Двое из 21 участника допустили повышение в диапазоне 50–100 б. п., но сочли такой сценарий маловероятным.

ЦБ завершил полугодовой раунд повышений ставки в конце прошлого года: за пять заседаний с июля по декабрь показатель вырос 7,5 до 16%. После этого совет директоров дважды принимал решение о сохранении ставки на этом уровне.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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