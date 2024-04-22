Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ вновь оставит ключевую ставку на уровне 16%Смягчение политики может отложиться до осени
Совет директоров Банка России на следующем заседании 26 апреля снова удержит ключевую ставку на текущем уровне в 16%. Такую оценку дали все опрошенные «Ведомостями» аналитики. Двое из 21 участника допустили повышение в диапазоне 50–100 б. п., но сочли такой сценарий маловероятным.
ЦБ завершил полугодовой раунд повышений ставки в конце прошлого года: за пять заседаний с июля по декабрь показатель вырос 7,5 до 16%. После этого совет директоров дважды принимал решение о сохранении ставки на этом уровне.
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