Минэк вдвое повысил прогноз по росту реальных доходов населения в 2024 году

Замедление темпов роста доходов и зарплат с 2025 г. будет связано с эффектом высокой базы, пояснили в Минэке. При этом, если посмотреть динамику этих показателей в ретроспективе, ожидаемые темпы роста 2025-2027 гг. можно оценить как высокие; «Мы считаем, что после скачка в 2024 г. выход на эти темпы – это выход на очень высокий уровень», – заявил представитель ведомства. Кроме того, в долгосрочной перспективе темпы повышения зарплат не должны опережать темпы роста производительности труда: в прогнозе Минэка эти показатели как раз сближаются в 2026-2027 гг., отметил он.