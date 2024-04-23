Минэк вдвое повысил прогноз по росту реальных доходов населения в 2024 году

Минэк вдвое повысил прогноз по росту реальных доходов населения в 2024 годуОсновными драйверами станут увеличение зарплат, высокая ключевая ставка и рост доходов МСП
Минэкономразвития повысило прогноз по росту реальных доходов россиян в 2024 г. почти вдвое – обновленная оценка составила 5,2% против 2,7%, ожидавшихся в сентябре 2023 г. Об этом сообщил журналистам представитель ведомства. При этом уже со следующего года ожидается замедление роста показателя: в 2025 г. он должен составить 3,5%, в 2026 г. – 3%, а в 2027 г. – 2,6%.
Аналогичный тренд Минэк прогнозирует и в динамике реальных зарплат. На текущий год оценка значительно улучшена – ожидается рост на 6,5% вместо 2,5%. При этом в 2025-2027 гг. его темпы постепенно уменьшатся. В следующем году рост зарплат прогнозируется на уровне 3,6%, в 2026 г. – 2,8%, а в 2027 г. – 2,5%.
Безработица, по оценке ведомства, стабилизируется на уровне 3% на протяжении всей ближайшей четырехлетки (в сентябре ожидалось ее удержание на уровне 3,1% в этот период). По данным Росстата, в феврале показатель обновил очередной минимум и составил 2,8%.
Потребительский спрос тоже будет расти активнее, чем предполагалось осенью. Оценка роста оборота розничной торговли в 2024 г. выросла с 3,6% до 7,7%. Со следующего года его темп резко замедлится до 4,8%, в 2026 г. он составит 3,9%, в 2027 г. – 3,1%. Прогноз по росту объема платных услуг населению на текущий год пересмотрен с 2,9% до 5,1%. В 2025 г. он ожидается на уровне 3,6%, в 2026 г. – 3%, а в 2027 г. – 2,6%.
Внутренний спрос, подпитываемый увеличением реальных доходов, станет главным фактором роста экономики в 2024 г. и будет удовлетворяться в первую очередь за счет внутреннего производства, отметил представитель Минэка. При этом вырастет уровень не только потребления, но и сбережения, ожидает ведомство. С учетом текущих денежно-кредитных условий прогноз по норме сбережений в 2024 г. также пересмотрен в сторону увеличения, отметил представитель Минэка, но точных значений не привел.
Драйверами роста реальных доходов населения будут выступать три фактора, продолжил он. Первый – рост зарплат на фоне дефицита кадров и повышения МРОТ. Сейчас в экономике идет процесс вымывания низкооплачиваемого и низкопроизводительного труда: компаниям невыгодно содержать такие рабочие места, пояснил представитель Минэка. Кроме того, в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил довести минимальные зарплаты до 35 000 руб. уже к 2030 г. – сейчас этот показатель составляет 19 242 руб.
Второй фактор – рост доходов от собственности и сбережений из-за высокой ключевой ставки. С июля по декабрь 2023 г. она выросла вдвое, и последние четыре месяца ЦБ удерживает ее на уровне 16%. Это повышает заработок населения от депозитов и процентов по вкладам, напомнил собеседник. Даже при смягчении денежно-кредитной политики резкого сокращения банковских ставок не будет, добавила она.
Третья причина – это рост предпринимательских доходов, что обусловлено расширением роли малых и средних предприятий в экономике.
Замедление темпов роста доходов и зарплат с 2025 г. будет связано с эффектом высокой базы, пояснили в Минэке. При этом, если посмотреть динамику этих показателей в ретроспективе, ожидаемые темпы роста 2025-2027 гг. можно оценить как высокие; «Мы считаем, что после скачка в 2024 г. выход на эти темпы – это выход на очень высокий уровень», – заявил представитель ведомства. Кроме того, в долгосрочной перспективе темпы повышения зарплат не должны опережать темпы роста производительности труда: в прогнозе Минэка эти показатели как раз сближаются в 2026-2027 гг., отметил он.
Представленный базовый вариант прогноза является реалистичным, отметил министр экономического развития Максим Решетников, презентуя новый прогноз на заседании правительства. Он учитывает все реализуемые и планируемые правительством меры, в том числе в рамках новых нацпроектов, обозначенных в послании президента. В частности, это повышение гибкости рынка труда за счет подготовки и переподготовки кадров, повышения уровня участия в рабочей силе, снятия избыточных барьеров на рынке, пояснил Решетников. Есть и меры по повышению производительности труда, в том числе в отраслях социальной сферы.
В послании Федеральному собранию в феврале Путин анонсировал запуск нового нацпроекта «Кадры». Он заработает с 2025 г. и позволит укрепить связку всех уровней образования – от школы до вуза, которые должны работать на общий результат, пояснял президент. В начале года на необходимость такой программы обращали внимание в РСПП. Нацпроект будет решать две основные задачи – соотнесение прогнозных потребностей экономики с ее возможностями и качественное изменение инфраструктуры образования, пояснила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, правительство уже опросило 84 000 предприятий, где заняты 12 млн человек, чтобы определить, на какие профессионально-квалификационные качества запрос компаний наиболее значителен.
Власти прорабатывают и другие меры для решения вопроса с дефицитом кадров, сообщали «Ведомостям» источники. Одна из обсуждаемых инициатив – смягчение подходов к сверхурочной работе. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в Минтруд и Минэк пакет примерно из 40 предложений для решения проблемы дефицита кадров, сообщала управляющий директор управления рынка труда и социального партнерства РСПП Марина Москвина. Инициативы включают меры по снижению барьеров при трудоустройстве и увольнении сотрудников. Некоторые из них также могут быть учтены правительством.
Свои предложения по «утолению» кадрового голода в конце февраля направляла в правительство и «Деловая Россия», рассказал «Ведомостям» вице-президент объединения Антон Данилов-Данильян. Речь идет о инициативах, связанных со снятием действующих ограничений для иностранных работников, а также мерах по субсидированию модернизации предприятий, привлечению к труду пенсионеров и подростков, сообщил он.