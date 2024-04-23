Минэк улучшил прогноз по росту ВВП на этот год до 2,8%

Главные риски для экономики – это изменение внешних условий, отметил представитель Минэка. В частности, усиление и модификация санкционного давления, а также «неустойчивость роста мировой экономики в целом и наших основных партнеров в частности». Внутренние риски также рассматривались при подготовке прогноза. Основные из них – дисбаланс спроса и предложения, связанный с тем, что по отдельным направлениям экономика не сможет наращивать предложение нужными темпами. Кроме того, это «вопросы, связанные с рынком труда, с ограниченностью трудовых ресурсов». ВВП растет при низком уровне безработицы, который наблюдается в последние полтора года. При этом даже при таких условиях экономика вполне обеспечена, указал собеседник. Это демонстрирует, что в России пока достаточно трудовых ресурсов для развития, заявил он.