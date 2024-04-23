Минэк улучшил прогноз по росту ВВП на этот год до 2,8%При этом ожидается более высокая инфляция и слабый рубль
Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП на 2024 г. с 2,3 до 2,8%, сообщил в ходе заседания правительства министр экономического развития Максим Решетников. На 2025 г. оценка осталась прежней – министерство ожидает рост на 2,3%. Также в ведомстве пересмотрели вверх прогноз по инфляции на конец года – до 5,1% с 4,5%, ожидавшихся в сентябрьской версии прогноза.
Номинальный объем ВВП оценивается в 191 трлн руб. – это на 11,5 трлн руб. больше, чем ожидали в сентябре, рассказал Решетников. По словам министра, основным фактором роста экономики остается внутренний потребительский и инвестиционный спрос.
Как уточнил «Ведомостям» представитель Минэка, улучшение прогноза связано с тем, что итоги прошлого года превысили ожидания. По данным Росстата, ВВП России вырос на 3,6%, в то время как прогнозировался рост на 2,8%.
В 2026 г. экономика увеличится так же, как и в 2025-м, на 2,3%, а в 2027 г. рост немного ускорится – до 2,4%, добавил представитель Минэка.
В апреле Международный валютный фонд улучшил прогноз по экономике России. В МВФ, в отличие от Минэка, ожидают более уверенного роста российского ВВП. Там оценивают показатель в 3,2% в 2024 г. (оценка улучшена с 2,6%). В 2025 г. рост снизится до 1,8% (ранее ожидалось увеличение на 1,1%).
Банк России в феврале повысил прогноз роста ВВП России в 2024 г. до 1,0-2,0%. Следующее обновление прогноза должно быть в ходе заседания совета директоров ЦБ 26 апреля.
Факторы роста и риски
Развитие экономики обусловлено в том числе ростом потребительского спроса из-за улучшения прогноза по доходам населения, уточнил представитель Минэка. Также сохранится роль бюджетного стимула, добавил он.
Но прогноз «не самовыполняющийся», подчеркнул собеседник. По его словам, в параметры заложили все комплексы мер, которые уже реализуются, и те, которые намечены в рамках послания президента, будущих обновленных нацпроектов, в том числе с акцентом на проекты поддержки экономики и обеспечения технологического суверенитета, собственных производств.
Главные риски для экономики – это изменение внешних условий, отметил представитель Минэка. В частности, усиление и модификация санкционного давления, а также «неустойчивость роста мировой экономики в целом и наших основных партнеров в частности». Внутренние риски также рассматривались при подготовке прогноза. Основные из них – дисбаланс спроса и предложения, связанный с тем, что по отдельным направлениям экономика не сможет наращивать предложение нужными темпами. Кроме того, это «вопросы, связанные с рынком труда, с ограниченностью трудовых ресурсов». ВВП растет при низком уровне безработицы, который наблюдается в последние полтора года. При этом даже при таких условиях экономика вполне обеспечена, указал собеседник. Это демонстрирует, что в России пока достаточно трудовых ресурсов для развития, заявил он.
Выход на целевые параметры по инфляции в 4% ожидается к 2025 г. По словам представителя министерства, пик роста цен придется на апрель – май 2024 г. Влияние на это окажет индексация тарифов ЖКХ с 1 июля. По данным Росстата, в марте инфляция в годовом выражении составила 7,7%.
Также Минэк ждет ослабления среднегодового курса до 94,7 руб./$ в этом году после 84,7 руб./$ в прошлом году. При этом курс будет слабеть на всем прогнозном горизонте – он составит 98,6 руб./$ в следующем году, 101,2 руб./$ в 2026 г. и 103,8 руб./$ в 2027 г.
Одновременно министерство уменьшило оценку по экспортной цене российской нефти с 70 до 65 $/барр. в 2024-2027 г.
Инвестиции и производство
Прогноз по инвестициям на этот год министерство оставило без изменений – ожидается увеличение на 2,3%. В прошлом году рост оказался заметно выше прогнозов, напомнил собеседник. По данным Росстата, капвложения увеличились на 9,8%, в то время как Минэк ждал роста на 6%.
На 2025 г. Минэк ухудшил прогноз по инвестициям с 3 до 2,7%. «В рост инвестиций закладываются текущие параметры денежно-кредитных условий», – указал представитель министерства. В 2026 г. ожидается рост на 3%, в 2027 г. – на 3,2%, сообщил он.
Также пересмотрен «вниз» прогноз по промпроизводству в этом году – с +2,6% до +2,5%. В 2025-2026 гг. промышленность будет увеличиваться темпами по 2,3% в год, а в 2027 г. – на 2,5%. При этом основным драйвером будет обрабатывающая промышленность, сообщил представитель ведомства (в этом году ее рост составит 4%).
По внешнеэкономическим условиям Минэк ожидает постепенного увеличения торгового баланса за счет опережающего роста экспорта при более скромном росте импорта. Согласно прогнозу, поставки товаров из России в 2024 г. составят $428,7 млрд, а к 2027 г. вырастут до $496 млрд. Импорт в этом году будет на уровне $324 млрд, а к 2027 г. составит $373,7 млрд.
Сложности с расчетами влияли на заметное снижение торгового баланса, экспорта и импорта в январе – феврале, но уже в марте показатели улучшились, отметил представитель Минэка. «Здесь мы видим, что у нас экономика на самом деле очень адаптивная, и это хорошо. Каждая очередная трудность, она какое-то время ограничивает, но потом экономика адаптируется», – сообщил собеседник. Собеседник провел аналогию с введением потолка цен на нефть, который первое время влиял и «была просадка», а затем цены на энергоресурсы снова пошли вверх.