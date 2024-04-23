/ Экономика

Власти решили продлить требования по возврату валютной выручки до конца года

До недавнего времени окончательного консенсуса по этому вопросу не было
Софья Ермакова
Дмитрий Гринкевич
Анастасия Бойко
Первый вице-премьер Андрей Белоусов и помощник президента Максим Орешкин за несколько месяцев до истечения требования о возврате валюты объявили о планах продлить его сроки до конца года/ Сергей Бобылев / ТАСС

Указ президента № 771, которым в октябре прошлого года было введено обязательство для крупнейших экспортеров по репатриации и продаже валютной выручки, будет продлен до конца 2024 г. Об этом «Ведомостям» рассказали два федеральных чиновника. Информацию подтвердили источник, близкий к правительству, и собеседник, близкий к Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП). При продлении требований нормативы останутся прежними, сообщил федеральный чиновник.

Согласно порядку, который определило правительство, 43 группы компаний из числа крупнейших экспортеров (их список не был опубликован) обязаны зачислять на свои российские счета не менее 80% от объема выручки, а затем продавать на внутреннем рынке не менее 90% суммы, поступившей на счета.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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