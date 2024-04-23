Власти решили продлить требования по возврату валютной выручки до конца года

Власти решили продлить требования по возврату валютной выручки до конца годаДо недавнего времени окончательного консенсуса по этому вопросу не было
Указ президента № 771, которым в октябре прошлого года было введено обязательство для крупнейших экспортеров по репатриации и продаже валютной выручки, будет продлен до конца 2024 г. Об этом «Ведомостям» рассказали два федеральных чиновника. Информацию подтвердили источник, близкий к правительству, и собеседник, близкий к Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП). При продлении требований нормативы останутся прежними, сообщил федеральный чиновник.
Согласно порядку, который определило правительство, 43 группы компаний из числа крупнейших экспортеров (их список не был опубликован) обязаны зачислять на свои российские счета не менее 80% от объема выручки, а затем продавать на внутреннем рынке не менее 90% суммы, поступившей на счета.