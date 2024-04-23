Власти решили продлить требования по возврату валютной выручки до конца года

Указ президента № 771, которым в октябре прошлого года было введено обязательство для крупнейших экспортеров по репатриации и продаже валютной выручки, будет продлен до конца 2024 г. Об этом «Ведомостям» рассказали два федеральных чиновника. Информацию подтвердили источник, близкий к правительству, и собеседник, близкий к Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП). При продлении требований нормативы останутся прежними, сообщил федеральный чиновник.