ЦБ прокомментировал планы Мосбиржи пустить инвесторов на рынок без брокеров

Брокеры высказывались об идее дезинтермедиации негативно – НАУФОР не видит в идее реформы ЦБ тех недостатков, которые она должна была бы устранить, зато у нее существует много негативных последствий, говорил президент ассоциации Алексей Тимофеев. По его словам, вопрос не в возможности обслуживания конечного потребителя биржей, а в размывании ролей биржи и брокера и конкуренции между ними, которая произойдет из-за дезинтермедиации. Это заставит пересмотреть основные правила работы инфраструктуры, перечисляет глава НАУФОР: концепцию центрального депозитария и его принадлежность к группе Мосбиржи, подчинение площадки правилам, которые применяются к посредникам, смену норм управления рисками.