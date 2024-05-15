ЦБ прокомментировал планы Мосбиржи пустить инвесторов на рынок без брокеров

ЦБ прокомментировал планы Мосбиржи пустить инвесторов на рынок без брокеровПока регулятор пытается понять, хорошо это или плохо
Банк России и Мосбиржа впервые публично прокомментировали намерение площадки дать инвесторам доступ к торгам напрямую, без участия брокеров.
ЦБ наблюдает за планами Московский биржи работать с розничными инвесторами без участия брокеров, а со стороны крупных брокеров – амбицию убрать из цепочки торговую площадку, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2024», передает корреспондент «Ведомостей».
«Мы видим, как меняются, эволюционируют бизнес-модели как биржи, так и крупных брокеров, которые интернализируются и движутся по модели создания организованных торгов в своей инфраструктуре, с особенностями ценообразования», – заявила Набиуллина. Действительно, биржа предлагает обсудить прямой доступ к площадке, добавила она, уточнив, что в мире таких прецедентов регулятор не обнаружил.
Банк России будет оценивать тренд, отталкиваясь от интересов клиентов – розничных инвесторов, резюмировала глава регулятора. Для ЦБ вопрос о пользе или вреде этого процесса остается открытым. «Надо решить, что с этим делать в самом начале, чтобы потом не ломать устоявшиеся бизнес-модели […]. Поэтому я считаю, что полезно просто это обсудить», – констатировала Набиуллина.
Сейчас по закону о рынке ценных бумаг предоставлять доступ к бирже может только профучастник (брокер, УК) с лицензией ЦБ – у Мосбиржи ее нет.
На рынке уже идет процесс дезинтермедиации, который заключается в том, что крупные брокеры строят внутренние биржи, заявил журналистам в кулуарах форума глава набсовета Мосбиржи Сергей Швецов. «Если мы хотим сохранить конкурентную среду и глубокую ликвидность, что необходимо для удвоения капитализации рынка, то растаскивать ликвидность по отдельным игрокам мы считаем вредным», – заявил он. В этой связи, по словам Швецова, Мосбиржа поставила вопрос либо сохранения ликвидности на торговой площадке, либо получения биржей таких же регуляторных возможностей, которые есть у крупных игроков – в ином случае ликвидность будет «растаскана» тремя-четырьмя крупными игроками.
«Сегодня брокерам разрешено быть биржей, сегодня бирже быть брокером не разрешено», – заметил Швецов. Биржа не хочет менять парадигму, что площадка не работает с физлицами, но дезинтермедиация уже идет, потому что крупные игроки сводят заявки внутри собственных пулов и не пускают своих клиентов на биржу. На микроуровне такие брокеры «зарабатывают дополнительную копеечку», на макроуровне мелким игрокам тогда вообще нечего будет делать, отметил топ-менеджер Мосбиржи.
Швецов не назвал конкретных игроков, но речь может идти о «Тинькофф-инвестициях», которые генерируют до 40% оборотов на бирже, брокерах Сбербанка и ВТБ – они могут перейти в собственные даркпулы (внебиржевая секция, на которой исполняются особо крупные заявки институциональных инвесторов. – «Ведомости»), объяснил «Ведомостям» участвующий в дискуссии собеседник из крупного банка.
Ранее «Ведомости» писали о подготовке Банком России консультационного доклада на тему дезинтермедиации, то есть устранения посредников в торгах на публичных торгах. Регулятор спрашивал у фондового рынка, с какими трудностями может столкнуться биржа при прямом допуске розничных инвесторов и усилится ли за счет этого конкуренция между брокерами.
Брокеры высказывались об идее дезинтермедиации негативно – НАУФОР не видит в идее реформы ЦБ тех недостатков, которые она должна была бы устранить, зато у нее существует много негативных последствий, говорил президент ассоциации Алексей Тимофеев. По его словам, вопрос не в возможности обслуживания конечного потребителя биржей, а в размывании ролей биржи и брокера и конкуренции между ними, которая произойдет из-за дезинтермедиации. Это заставит пересмотреть основные правила работы инфраструктуры, перечисляет глава НАУФОР: концепцию центрального депозитария и его принадлежность к группе Мосбиржи, подчинение площадки правилам, которые применяются к посредникам, смену норм управления рисками.