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Почему собственные заявки инвесторов в OFAC эффективнее обращения «СПБ банка»

Но такой способ разблокировки активов обойдется дороже, отмечают эксперты
Дарина Артамонова
Банк подпал под санкции США в ноябре 2023 г., после того как его материнская структура «СПБ биржа» оказалась в SDN-листе/ Евгений Разумный / Ведомости

«СПБ банк» 20 мая подал обращение в Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) с целью разблокировки иностранных активов клиентов. Также юристы организации подготовили шаблоны для индивидуального обращения физических и юридических лиц к американскому регулятору.

Банк фактически подпал под санкции США в ноябре 2023 г., после того как его материнская структура «СПБ биржа» оказалась в SDN-листе. В феврале уже сам банк оказался в санкционном списке. После введения в его отношении санкций в рамках стратегии разблокировки «СПБ банк» решил сосредоточиться на подаче заявления в OFAC, пояснил юрист организации и руководитель проекта по разблокировке активов Олег Нафиков. Цель – получить разрешения его иностранным контрагентам на осуществление отдельных операций с клиентскими активами на счетах депозитария. Речь идет в том числе о переводе активов неподсанкционных инвесторов в другой депозитарий, что позволит им получить доступ к своим активам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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