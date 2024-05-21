Почему собственные заявки инвесторов в OFAC эффективнее обращения «СПБ банка»

Банк фактически подпал под санкции США в ноябре 2023 г., после того как его материнская структура «СПБ биржа» оказалась в SDN-листе. В феврале уже сам банк оказался в санкционном списке. После введения в его отношении санкций в рамках стратегии разблокировки «СПБ банк» решил сосредоточиться на подаче заявления в OFAC, пояснил юрист организации и руководитель проекта по разблокировке активов Олег Нафиков. Цель – получить разрешения его иностранным контрагентам на осуществление отдельных операций с клиентскими активами на счетах депозитария. Речь идет в том числе о переводе активов неподсанкционных инвесторов в другой депозитарий, что позволит им получить доступ к своим активам.