Страховщики увидели риск потери сегмента рынка из-за изменений налоговой системы

Страховщики просят власти изменить параметры поправок в налоговое законодательство в части продуктов страхования жизни с инвестиционной и накопительной составляющей и не отменять действующие для них льготы. В противном случае бюджет рискует недосчитаться 237 млрд руб. к 2030 г., а рынок – и вовсе лишиться этого сегмента. Соответствующие письма Всероссийский союз страховщиков (ВСС) направил министру финансов Антону Силуанову, главам комитета Госдумы по финрынку Анатолию Аксакову и комитета по налогам и бюджетной политике Андрею Макарову, председателю Банка России Эльвире Набиуллиной, министру экономического развития Максиму Решетникову, вице-спикеру Совфеда Николаю Журавлеву и сенатору Анатолию Артамонову. «Ведомости» ознакомились с копией документа в Минфин и ЦБ.