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Страховщики увидели риск потери сегмента рынка из-за изменений налоговой системы

Это может произойти в случае отмены льгот для продуктов страхования жизни
Софья Шелудченко
Из-за отмены устоявшихся налоговых условий продукты страхования жизни окажутся в дискриминированном положении в сравнении с другими инструментами долгосрочных инвестиций/ Андрей Гордеев / Ведомости

Страховщики просят власти изменить параметры поправок в налоговое законодательство в части продуктов страхования жизни с инвестиционной и накопительной составляющей и не отменять действующие для них льготы. В противном случае бюджет рискует недосчитаться 237 млрд руб. к 2030 г., а рынок – и вовсе лишиться этого сегмента. Соответствующие письма Всероссийский союз страховщиков (ВСС) направил министру финансов Антону Силуанову, главам комитета Госдумы по финрынку Анатолию Аксакову и комитета по налогам и бюджетной политике Андрею Макарову, председателю Банка России Эльвире Набиуллиной, министру экономического развития Максиму Решетникову, вице-спикеру Совфеда Николаю Журавлеву и сенатору Анатолию Артамонову. «Ведомости» ознакомились с копией документа в Минфин и ЦБ.

Представители Банка России и Минэкономразвития подтвердили получение писем.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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