ВТБ инвестирует в импортозамещение софта 90 млрд рублей

​​«В замещение зарубежных IT-систем и сервисов начиная с 2021 г. мы инвестируем 90 млрд руб., из них больше 50 млрд руб. приходится на 2024 г. Так что инвестиции в IT-импортозамещение в этом году должны стать рекордными для ВТБ», – сообщил Кулик.