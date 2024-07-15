ВТБ инвестирует в импортозамещение софта 90 млрд рублей

ВТБ инвестирует в импортозамещение софта 90 млрд рублейК концу года банк планирует сделать импортонезависимыми 95% систем
Затраты ВТБ на импортозамещение софта с 2021 г. и по конец 2024 г. составят 90 млрд руб. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал заместитель президента – председателя правления ВТБ Вадим Кулик. Наибольшие вложения запланированы на 2024 г. – более 50 млрд руб.
«В замещение зарубежных IT-систем и сервисов начиная с 2021 г. мы инвестируем 90 млрд руб., из них больше 50 млрд руб. приходится на 2024 г. Так что инвестиции в IT-импортозамещение в этом году должны стать рекордными для ВТБ», – сообщил Кулик.
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