ВТБ к 2025 году перейдет на собственную автоматизированную банковскую систему

В последние годы в состав группы ВТБ вошли другие банки, что оставило отпечаток на всей IT-инфраструктуре, поэтому в 2019 г. у банка было сразу шесть АБС, рассказал Кулик. Перед организацией стояла задача по «приведению многосердия банковских систем в некую единую сердечно-сосудистую систему». К 2022 г. банк «практически довел эту операцию до конца»: удалил из ландшафта все шесть старых АБС, выбрал в качестве базового решения продукт от Центра финансовых технологий (ЦФТ), доработал его под себя и перевел все процессы в единый контур. Однако из-за того, что решение ЦФТ было построено на базе американской системы управления базами данных Oracle, использовать его в полной мере стало невозможно по указу президента. Тогда ВТБ принял решение создавать свою АБС, поскольку вендор не смог предложить решение, обеспечивающее приемлемый уровень работы на доступном отечественном оборудовании и системном ПО.