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ВТБ к 2025 году перейдет на собственную автоматизированную банковскую систему

Все критические системы перейдут на отечественное ПО в срок
Анна Устинова
Екатерина Кинякина
Евгений Разумный / Ведомости

Банк ВТБ к 2025 г. перейдет на собственную автоматизированную банковскую систему (АБС). Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал заместитель президента – председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

В последние годы в состав группы ВТБ вошли другие банки, что оставило отпечаток на всей IT-инфраструктуре, поэтому в 2019 г. у банка было сразу шесть АБС, рассказал Кулик. Перед организацией стояла задача по «приведению многосердия банковских систем в некую единую сердечно-сосудистую систему». К 2022 г. банк «практически довел эту операцию до конца»: удалил из ландшафта все шесть старых АБС, выбрал в качестве базового решения продукт от Центра финансовых технологий (ЦФТ), доработал его под себя и перевел все процессы в единый контур. Однако из-за того, что решение ЦФТ было построено на базе американской системы управления базами данных Oracle, использовать его в полной мере стало невозможно по указу президента. Тогда ВТБ принял решение создавать свою АБС, поскольку вендор не смог предложить решение, обеспечивающее приемлемый уровень работы на доступном отечественном оборудовании и системном ПО.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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