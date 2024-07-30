Правительство просит назначить надзирающий за ЦБ орган при работе с цифровыми рублями

Правительство просит назначить надзирающий за ЦБ орган при работе с цифровыми рублямиИм должен стать Росфинмониторинг, считают эксперты
Правительство рекомендовало определить орган, который будет контролировать соблюдение Банком России требований антиотмывочного законодательства в качестве оператора платформы цифрового рубля. Соответствующее замечание есть в проекте отзыва правительства на законопроект, вносящий связанные с внедрением цифрового рубля поправки в 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ). Документ есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил собеседник в правительстве.
Текущая редакция поправок в 115-ФЗ наделяет полномочиями по контролю за соблюдением ЦБ требований в сфере антиотмывочного законодательства во время работы оператором платформы цифрового рубля его же структурное подразделение, которое проводит внутренний аудит. Правительство отмечает, что наделение Банка России такой функцией может привести к нарушению принципов объективности и открытости при проведении контрольно-надзорных мероприятий.