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Правительство просит назначить надзирающий за ЦБ орган при работе с цифровыми рублями

Им должен стать Росфинмониторинг, считают эксперты
Наталья Заруцкая
Анастасия Бойко
Яков Тимаков
Евгений Разумный / Ведомости

Правительство рекомендовало определить орган, который будет контролировать соблюдение Банком России требований антиотмывочного законодательства в качестве оператора платформы цифрового рубля. Соответствующее замечание есть в проекте отзыва правительства на законопроект, вносящий связанные с внедрением цифрового рубля поправки в 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ). Документ есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил собеседник в правительстве.

Текущая редакция поправок в 115-ФЗ наделяет полномочиями по контролю за соблюдением ЦБ требований в сфере антиотмывочного законодательства во время работы оператором платформы цифрового рубля его же структурное подразделение, которое проводит внутренний ­аудит. Правительство отмечает, что наделение Банка России такой функцией может привести к нарушению принципов объек­тивности и открытости при проведении контрольно-надзорных мероприятий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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