Правительство просит назначить надзирающий за ЦБ орган при работе с цифровыми рублями

Текущая редакция поправок в 115-ФЗ наделяет полномочиями по контролю за соблюдением ЦБ требований в сфере антиотмывочного законодательства во время работы оператором платформы цифрового рубля его же структурное подразделение, которое проводит внутренний ­аудит. Правительство отмечает, что наделение Банка России такой функцией может привести к нарушению принципов объек­тивности и открытости при проведении контрольно-надзорных мероприятий.