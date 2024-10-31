Компании стали активнее подключать СБП для расчетов

Компании стали активнее подключать СБП для расчетовОплату таким способом принимает уже более четверти МСП страны
Российские предприятия активно подключают оплату через Систему быстрых платежей (СБП): за III квартал 2024 г. число таких организаций выросло на 13% и к октябрю превысило 2 млн, свидетельствует статистика Банка России. Из них 1,7 млн представляют малый и средний бизнес (МСП), что составляет более четверти всех МСП страны.
СБП привлекает компании низкими тарифами на транзакции, которые не превышают 0,7% против 3-5% при оплате товаров банковской картой. У бизнеса есть возможность принимать оплату через QR-код без терминала и карты клиента. Достаточно, чтобы покупатель отсканировал код в приложении банка и подтвердил перевод. Среди других преимуществ системы для бизнеса – упрощение бухгалтерского учета, бесплатное подключение к системе и защита данных по банковским протоколам шифрования.
Количество и сумма покупок товаров и услуг, совершенных с использованием СБП, увеличились на 15% по сравнению с предыдущим кварталом – почти 1 млрд транзакций на 1,73 трлн руб. Год к году эти показатели выросли в 2 раза. Средний чек по операциям составил 1800 руб.
Всего в III квартале через СБП проведено 3,6 млрд операций на сумму 19,8 трлн руб., что выше показателей аналогичного периода 2023 г. в 2 раза. Доля покупок товаров и услуг в общем количестве операций составила 27%, основная часть – 17,7 трлн руб. – приходится на переводы по номеру телефона.
Возросли в III квартале и переводы юридических лиц гражданам и их объемы в 3 и 5 раз соответственно – до 36 млн транзакций на сумму 365 млрд руб. Например, это могли быть страховые выплаты, выплаты от брокеров и проч. Средняя сумма перевода составила 10 100 руб.
Популярность СБП среди населения также растет: 40% граждан, по данным ЦБ, предпочитают этот способ оплаты, а количество покупок через СБП достигает почти 11 млн в день. В среднем, подсчитали в Банке России, один россиянин совершил 26 переводов и оплатил через СБП 15 покупок за эти три месяца против 17 и 10 годом ранее соответственно. При том что в этом случае кэшбек или бонусы от своего банка покупатели не получают.
Сейчас ЦБ развивает также проект универсального QR-кода для СБП, который может стать обязательным для всех банков и предприятий. В июне Центробанк запустил пилотный проект с участием более 20 банков, включая ВТБ, Совкомбанк и банк Дом.РФ. За июль и август универсальный QR-код использовали более 1,5 млн раз. А в сентябре на банковском форуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о планах сделать универсальный QR-код обязательным на всех кассах, что по задумке должно упростить процесс платежей для бизнеса и клиентов.