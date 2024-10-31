Компании стали активнее подключать СБП для расчетов

Популярность СБП среди населения также растет: 40% граждан, по данным ЦБ, предпочитают этот способ оплаты, а количество покупок через СБП достигает почти 11 млн в день. В среднем, подсчитали в Банке России, один россиянин совершил 26 переводов и оплатил через СБП 15 покупок за эти три месяца против 17 и 10 годом ранее соответственно. При том что в этом случае кэшбек или бонусы от своего банка покупатели не получают.