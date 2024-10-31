Порог входа в премиальный банкинг за 10 лет почти не изменился

Порог входа в премиальный банкинг за 10 лет почти не изменилсяСейчас он составляет в среднем 2,4 млн рублей, хотя с учетом инфляции должен превышать 4 млн
Средний порог входа клиентов в премиальные программы банков остался на уровне десятилетней давности, несмотря на то что инфляция за это время составила 98,6%, констатировало аналитическое агентство Frank RG в исследовании «Premium Banking в России 2024». В октябре 2024 г. средняя минимальная сумма общего капитала, с которой банковские клиенты могут относиться к категории премиум, составила 2,4 млн руб., тогда как в 2014 г. была немногим ниже – 2,2 млн руб. С учетом инфляции за последние 10 лет в текущем году порог должен был составлять 4,4 млн руб., посчитали во Frank RG.
Аналитики компании изучили наполнение 18 премиальных программ 14 банков в трех клиентских сегментах: Pre-affluent (капитал 1–3 млн руб.), Affluent (3–10 млн руб.) и Top affluent (10–60 млн руб.). Также были опрошены руководители премиальных программ 12 банков и более 9000 клиентов. Такие категории клиентов, как богатые (HNWI, High Net Worth Individuals) и очень богатые (UHNWI, Ultra High Net Worth Individuals), относятся к другому подразделению – private-banking, а порог входа туда может начинаться с 60–100 млн руб. Его Frank RG не оценивало в рамках исследования.