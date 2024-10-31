Порог входа в премиальный банкинг за 10 лет почти не изменился

Средний порог входа клиентов в премиальные программы банков остался на уровне десятилетней давности, несмотря на то что инфляция за это время составила 98,6%, констатировало аналитическое агентство Frank RG в исследовании «Premium Banking в России 2024». В октябре 2024 г. средняя минимальная сумма общего капитала, с которой банковские клиенты могут относиться к категории премиум, составила 2,4 млн руб., тогда как в 2014 г. была немногим ниже – 2,2 млн руб. С учетом инфляции за последние 10 лет в текущем году порог должен был составлять 4,4 млн руб., посчитали во Frank RG.