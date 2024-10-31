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Порог входа в премиальный банкинг за 10 лет почти не изменился

Сейчас он составляет в среднем 2,4 млн рублей, хотя с учетом инфляции должен превышать 4 млн
Наталья Заруцкая
Андрей Махонин / Ведомости

Средний порог входа клиентов в премиальные программы банков остался на уровне десятилетней давности, несмотря на то что инфляция за это время составила 98,6%, констатировало аналитическое агентство Frank RG в исследовании «Premium Banking в России 2024». В октябре 2024 г. средняя минимальная сумма общего капитала, с которой банковские клиенты могут относиться к категории премиум, составила 2,4 млн руб., тогда как в 2014 г. была немногим ниже – 2,2 млн руб. С учетом инфляции за последние 10 лет в текущем году порог должен был составлять 4,4 млн руб., посчитали во Frank RG.

Аналитики компании изучили наполнение 18 премиальных программ 14 банков в трех клиентских сегментах: Pre-affluent (капитал 1–3 млн руб.), Affluent (3–10 млн руб.) и Top affluent (10–60 млн руб.). Также были опрошены руководители премиальных программ 12 банков и более 9000 клиентов. Такие категории клиентов, как богатые (HNWI, High Net Worth Individuals) и очень богатые (UHNWI, Ultra High Net Worth Individuals), относятся к другому подразделению – private-banking, а порог входа туда может начинаться с 60–100 млн руб. Его Frank RG не оценивало в рамках исследования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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