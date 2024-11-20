В Госдуму внесли законопроект об универсальном QR-коде

Существование только одного решения будет удобно для людей, так как они не будут путаться, по какому QR-коду платить на кассе, аргументировала свою позицию Набиуллина. Это также будет удобно и для самих продавцов и банков, потому что им не нужно будет поддерживать несколько QR, добавляла она.