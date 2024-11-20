В Госдуму внесли законопроект об универсальном QR-коде

В Госдуму внесли законопроект об универсальном QR-кодеОн даст небольшим банкам возможность равного доступа к платежной инфраструктуре
Законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода при безналичной оплате внесла в Госдуму группа из семи депутатов вместе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и шестью сенаторами, среди которых вице-спикер Совфеда Николай Журавлев. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.
Проект вносит изменения в два федеральных закона – «О Центральном банке Российской Федерации» и «О национальной платежной системе». Нововведения наделяют полномочиями совет директоров ЦБ определять сроки внедрения универсального QR-кода, а также обязывают операторов по переводу денежных средств (банки и филиалы иностранных банков) при использовании электронных средств платежа предоставлять клиентам реквизиты перевода или ссылку на них только посредством универсального платежного кода.
В торговых точках банки должны будут обеспечить все терминалы возможностью отображать только универсальный QR-код, следует из проекта поправок. Национальная система платежных карт (НСПК) будет оператором услуг по предоставлению универсального QR-кода. В конце октября Банк России направлял в Минфин предложения по изменению законодательства, согласно которому банки должны будут использовать только универсальный QR-код на базе решения НСПК.
Планируется, что закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования документа.
Отсутствие равноудаленной платежной инфраструктуры по поддержке и развитию универсального QR-кода для всех участников рынка ведет к неудобству для клиентов, невозможности обеспечить справедливые условия для конкуренции и к дальнейшему усилению монополизации платежного рынка, говорится в пояснительной записке. Это может привести к недоступности платежных сервисов для клиентов средних и мелких кредитных организаций, отмечается там.
Предлагаемые изменения в законодательство направлены на совершенствование регулирования платежных услуг, развитие конкуренции на платежном рынке и снижение издержек торгово-сервисных предприятий, передал слова Аксакова его представитель. Кроме того, использование универсального QR-кода позволит обеспечить кредитным организациям, в первую очередь средним и малым, возможность равного доступа к платежной инфраструктуре, отметил депутат.
О намерении сделать обязательным для всех один универсальный QR-код для проведения платежей 17 октября заявляла председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. «Что такое QR? Это не продукт, это технологический, инфраструктурный стандарт, который позволяет всем участникам рынка развивать свои платежные сервисы, услуги и конкурировать на равных. Мы считаем, что QR должен быть один», – отмечала руководитель регулятора.
Существование только одного решения будет удобно для людей, так как они не будут путаться, по какому QR-коду платить на кассе, аргументировала свою позицию Набиуллина. Это также будет удобно и для самих продавцов и банков, потому что им не нужно будет поддерживать несколько QR, добавляла она.
Разговоры о появлении единого унифицированного QR-кода начались под конец прошлого года, а в конце июня 2024 г. ЦБ совместно с НСПК запустили пилот по его тестированию. За июль и август число операций, совершенных с помощью данного инструмента, составило 1,5 млн. В пилотном проекте участвовали 22 банка, в том числе 7 системно значимых, среди которых – ВТБ и Совкомбанк.
О том, что возможность платить единым универсальным QR-кодом может стать обязательной, Набиуллина впервые сказала в сентябре на банковском форуме. Тогда ее поддержали ВТБ и Совкомбанк. Иную позицию высказал председатель правления Сбербанка Герман Греф. В условиях неравной конкуренции с государством у бизнеса совершенно пропадают стимулы к инновациям, заявил он в сентябре.
При этом Сбербанк не собирается отказываться от развития проекта в рамках консорциума. Платформа MultiQR «Сбера» (банк передал доступ к технологии консорциуму) существует уже пять лет, говорил «Ведомостям» первый зампред Сбербанка Кирилл Царев: консорциум предлагает решение, которое не предполагает отказа от другой платформы, они могут работать параллельно и быть совместимы.